Im Harz können jetzt auch Hunde "Wanderkaiser" werden Stand: 02.05.2025 17:00 Uhr Hunde können im Harz ab jetzt "Vier-Pfoten-Wanderkaiser" werden. Denn wer hier beim Wandern alle Stempel der "Harzer Wandernadel" sammelt, wird zum "Wanderkaiser" gekrönt. Bisher galt das nur für Menschen.

von Marie Stiller

Sie sind kaum zu übersehen: die dunkelgrünen Holzkästen mit den gelben Metallschildern, die an beliebten Wanderzielen im Harz aufgestellt sind. In ihrem Inneren befinden sich die durchnummerierten Stempel der "Harzer Wandernadel". 222 Stempelstellen gibt es im Harz. Zur Stempelstelle 141 am Oberen Hahnebalzer Teich in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld sind heute Retro-Mops "Charly" und Australian Shepherd "Cooper" mit ihren Besitzerinnen unterwegs. Sie sollen "Vier-Pfoten-Wanderkaiser" werden.

"Vier-Pfoten-Wanderpass" schon lange Wunsch der Community

"Ich finde es toll, dass "Cooper" jetzt seinen eigenen Wanderpass hat. Dann können wir immer sagen: "Guck, bei der Stempelstelle war "Cooper" auch schon!'", sagt Besitzerin Jenny Steinbrecher. Sie und viele andere Hundebesitzer hatten sich schon lange gewünscht, dass auch die Wanderleistungen ihrer Vierbeiner ausgezeichnet werden. "Wie groß dieser Wunsch ist, hat vor einigen Monaten eine Umfrage auf unserem Instagram-Account gezeigt. Da wussten wir, was zu tun ist", berichtet Charlotte Jacobs. Sie ist "Charlys" Besitzerin und hat als Teil des Teams der "Harzer Wandernadel" den neuen "Vier-Pfoten-Wanderpass" ins Leben gerufen.

Der Hund wandert, der Zweibeiner stempelt

30 Minuten nach dem Start ihrer Wanderung zücken "Charly" und "Cooper" ihre Wanderpässe. Denn nach knapp anderthalb Kilometern und vielen Schnüffel-Einheiten am Wegesrand später hat die Gruppe den Oberen Hahnebalzer Teich erreicht. Am nördlichen Ende des Teiches, der ganz idyllisch inmitten eines Fichtenwaldes liegt, steht der grüne Stempelkasten. Die beiden Besitzerinnen setzen den Stempel auf Pfote 141 im Wanderpass ihrer Hunde. Dann heißt es: Pause! "Charly" trinkt Wasser aus seinem faltbaren Wassernapf. "Cooper" entscheidet sich für einen beherzten Sprung ins kühle Nass.

Training macht den "Vier-Pfoten-Wanderkaiser"

Anschließend geht es weiter zur nahegelegenen Stempelstelle 131, "Kaysereiche". Viereinhalb Kilometer sind es am Ende des Tages, die "Charly" und "Cooper" auf ihrer Wanderung bei Temperaturen über der 20-Grad-Marke zurücklegen. Kein Problem für die beiden, die regelmäßig mit ihren Besitzerinnen wandern, erklärt "Charlys" Besitzerin. "Ich kann mir schon vorstellen, dass theoretisch jedes Hund-Herrchen-Pärchen in den Wald gehen und Stempel sammeln kann. Man sollte nur zu Beginn darauf achten, den Hund etwas zu trainieren - um auch die vielen Höhenmeter im Harz erfolgreich zu meistern."

Wer wird der erste vierbeinige "Wanderkaiser"?

Seit Ende April ist der "Vier-Pfoten-Wanderpass" online und in vielen Verkaufsstellen im Harz erhältlich. Und schon nach wenigen Tagen waren mehr als 1.000 Pässe verkauft. "Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste 'Vier-Pfoten-Wanderkaiser' gekrönt werden kann. Vielleicht sogar schon in der kommenden Woche," schätzt Charlotte Jacobs. Über 13.000 menschliche "Wanderkaiser" gibt es schon seit Start der "Harzer Wandernadel" im Jahr 2006, zuletzt wurden rund 100.000 Stempelhefte jährlich verkauft. Die Regeln sind für alle gleich: Den Titel "Wanderkaiser" gibt es für 222 Stempel - erste kleinere Auszeichnungen für die Vierbeiner als Halsband-Anhänger schon ab 15 gesammelten Stempeln. Den "Vier-Pfoten-Wanderer Bronze" haben auch "Charly und Cooper" schon im Visier.

Weiteres Stempelheft für das 20. Jubiläum geplant

Im kommenden Jahr feiert das Projekt der "Harzer Wandernadel" sein 20-jähriges Bestehen. Für das Jubiläum gibt es schon erste Ideen, verrät Charlotte Jacobs: "Wir haben uns für den Anlass etwas vorgenommen, das wir schon lange planen: ein Stempelheft, das die Talsperren im Harz thematisiert."

