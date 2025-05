Champions League im Blick: VfL Wolfsburg gewinnt in Potsdam Stand: 03.05.2025 16:14 Uhr Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am vorletzten Bundesliga-Spieltag mit einem 4:0 (1:0)-Pflichtsieg beim Absteiger Turbine Potsdam Tabellenplatz zwei gefestigt.

Damit können die Niedersächsinnen aus eigener Kraft die direkte Champions-League-Qualifikation am letzten Spieltag schaffen. Mit 48 Punkten haben die VfL-Frauen nun vier Zähler Vorsprung auf Verfolger Eintracht Frankfurt, der am Sonntag (15 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim spielt. Der Bundesliga-Dritte muss in die Champions-League-Qualifikation.

Endemann, Kielland, Lattwein und Wilms treffen

Nationalspielerin Vivien Endemann (36.), Justine Kielland (47.), Lena Lattwein (68.) und Lynn Wilms (90.+3) trafen für die "Wölfinnen", bei denen einige Stammkräfte wie Alexandra Popp zunächst geschont wurden oder angeschlagen fehlten.

Zuvor hatte Bayer Leverkusen sein Heimspiel gegen RB Leipzig mit 1:0 (1:0) gewonnen und den Rückstand auf Frankfurt auf einen Punkt verkürzt. Für die Entscheidung sorgte Cornelia Kramer (32.) mit ihrem elften Saisontor.

