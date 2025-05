Stand: 03.05.2025 14:30 Uhr Streit um Schaukel: Frau schlägt Neunjährigen auf Spielplatz

Nachdem am Donnerstag eine Frau einen Jungen auf einem Spielplatz attackiert hat, sucht die Polizei in Wolfenbüttel Zeugen. Nach Angaben der Polizei hatte die Unbekannte einen schaukelnden Neunjährigen aufgefordert, Platz für ihre Tochter zu machen. Als sich der Junge weigerte, zerrte ihn die Frau der Polizei zufolge gewaltsam von der Schaukel. Auch habe sie ihm ins Gesicht geschlagen. Die Mutter des Jungen verständigte daraufhin die Polizei, die die Angreiferin aber nicht mehr antreffen konnte. Die Beamten bitten Zeugen der Tat am späten Nachmittag auf dem Spielplatz am Stadtgraben, sich unter der Telefonnummer (05331) 93 30 zu melden.

