Test: Corona-Impfungen jetzt zu Hause und in Hausarztpraxen Stand: 25.02.2021 14:57 Uhr Niedersachsen geht neue Wege bei den Corona-Impfungen: Am Freitag beginnen vier Hausärzte im Landkreis Osnabrück mit Impfhausbesuchen bei nicht mehr mobile Patienten, die über 80 Jahre alt sind.

Fünf weitere Hausärzte erproben von kommenden Montag an die Corona-Impfung von unter 65-Jährigen in ihren Praxen - diese liegen in der Stadt und der Region Hannover sowie in den Landkreisen Wesermarsch, Uelzen und Leer. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Ausweitung des Konzepts im April

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) erklärte, die Probeläufe dienten dazu, die Logistik und Lagerung der Corona-Impfstoffe und die technischen Abläufe durchzuspielen. "Voraussichtlich ab April können dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein", sagte Reimann. Ein entsprechendes Konzept sei mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) vereinbart worden. Die Erprobungsphase in den insgesamt neun Pilotpraxen solle maximal zwei Wochen dauern.

9.000 Praxen in Niedersachsen stehen bereit

Die beteiligten Praxen werden von den Impfzentren wie mobile Impfteams behandelt und von diesen mit Impfstoff beliefert. Verwendet werde dabei ausschließlich der Biontech/Pfizer-Impfstoff, sagte der KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch. "Diese Pilotprojekte sollen als Initialzündung dienen für eine später folgende flächendeckende Impfung mobiler Patienten in unseren Praxen. Rund 9.000 Arztpraxen stehen in Niedersachsen bereit, einen ganz essenziellen Beitrag zu leisten für die Durchimpfung der Bevölkerung", so Barjenbruch.

