Stiko-Beschluss: Weil erhofft sich Impf-Schub bei Jüngeren Stand: 16.08.2021 19:04 Uhr Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nun, Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zeigt sich erleichtert.

"Die klare Empfehlung der Stiko, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt, dürfte vielen Eltern sowie den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Entscheidung für eine Impfung deutlich erleichtern", sagte Stephan Weil (SPD) am Montag. Auch der Landeselternrat begrüßt die Empfehlung der Kommission: Die Eltern seien bei dem Thema zwar gespalten, hieß es. Aber: Jeder Baustein, der einen sicheren Präsenz-Unterricht ermögliche, sei gut und wichtig.

Videos 2 Min Corona: Stiko empfiehlt Impfungen für 12- bis 17-Jährige Zuvor hatte die Ständige Impfkommission lange gezögert. Korrespondent Markus Grill schätzt die Lage ein. 2 Min

Stiko bewertet Lage neu

Bislang lautete die Stiko-Empfehlung, dass zunächst nur Jugendliche mit Vorerkrankungen gegen das Coronavirus geimpft werden sollten. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man nun zu der Einschätzung, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen", wie es in einer Mitteilung am Montag heißt.

Weil: 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen erstgeimpft

Ministerpräsident Weil verwies darauf, dass Niedersachsen auf Basis der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde bereits seit mehreren Wochen Impfungen ab zwölf Jahren anbiete. Laut Robert-Koch-Institut sind aktuell 30,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen im Land mindestens einmal, 14,4 Prozent vollständig geimpft. Niedersachsen belege damit gemeinsam mit Schleswig-Holstein einen bundesweiten Spitzenplatz. "Impfen ist und bleibt der bestmögliche Schutz gegen das Coronavirus, vor allem in Hinblick auf die mittlerweile dominierende Delta-Variante", betonte Weil. Nun hoffe er, dass die Impfungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen "noch einmal zusätzlichen Schwung bekommen werden."

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Tonne: Freiwillige Impfangebote vor dem Schulstart

Zuspruch für die Entscheidung gibt es auch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Er sieht den Kurs der Landesregierung bestätigt. Die Empfehlung gebe Rückenwind bei der geplanten Umsetzung von Impfangeboten in Schulen. "Rund um den Schulstart möchten wir weitere freiwillige Angebote machen, damit Jugendliche vor dem Coronavirus bestmöglich geschützt sind, ein Leben in größtmöglicher Normalität verbringen können und ein weiterer Beitrag zur Absicherung von Präsenzunterricht erreicht wird."

Impfung bleibt Entscheidung in den Familien

In einer Stellungnahme zeigte sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zuversichtlich, dass die Stiko-Empfehlung einen weiteren Schub für die Impfkampagne geben könne. "Wenn wir gut durch die vierte Welle kommen wollen, müssen wir die Impfquote in allen Altersgruppen steigern." Sie sei optimistisch, dass die Nachfrage bei den 12- bis 17-Jährigen jetzt noch einmal deutlich steigen werde, sagte Behrens. Letztendlich bleibe die Impfung ein Angebot und sei eine Entscheidung in der Familie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.08.2021 | 15:00 Uhr