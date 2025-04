Kirche lädt zur spontanen Trauung auf dem Maschsee ein Stand: 30.04.2025 17:49 Uhr Wer sich auf dem Maschsee kirchlich trauen lassen will, hat dazu am Samstag Gelegenheit. Veranstalterin ist die Agentur "Sozusegen" des Kirchenkreises Hannover.

Die neugegründete Agentur mietet eigenen Angaben zufolge für diesen Anlass zwei Schiffe der Maschseeflotte an. Diese legen halbstündlich mit bis zu fünf Paaren zwischen 18 und 22 Uhr vom Anleger Nord ab. Paare können sich demnach für eine Trauung anmelden oder auch spontan dazukommen. Zeit und Platz sei für 40 Paare. Jedes dürfe bis zu zehn Personen mitbringen.

Videos 1 Min Heiratsantrag XXL: Landwirt mäht Frage aller Fragen ins Feld Mit einer besonderen Idee will ein junger Landwirt aus Rinteln seine Herzensdame überzeugen. Ob es geklappt hat? 1 Min

Segnung kann als kirchliche Trauung anerkannt werden

Auf Wunsch kann die kostenlose Segnung als kirchliche Trauung anerkannt werden. Erforderlich hierfür ist die Urkunde der standesamtlichen Trauung, heißt es auf der Webseite der Veranstalterin. Wichtig: Eine kirchliche Trauung hat keine rechtlichen Auswirkungen wie die standesamtliche Trauung. Zu der Aktion auf dem Maschsee sind gleich- oder verschiedengeschlechtlicher Paare eingeladen. "Egal, ob ihr schon 25 Jahre zusammen seid oder euch frisch verliebt habt. Alle sind willkommen", heißt es auf der Webseite von "Sozusegen".

Kirchentag in Hannover gestartet

Parallel zu der Aktion findet in der Landeshauptstadt der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Dieser ist am Mittwoch in Hannover gestartet und läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 4. Mai. Das Motto: "mutig, stark, beherzt". Erwartet werden rund 100.000 Menschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 30.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover