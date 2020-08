Stand: 14.08.2020 13:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schule startet nach Ferien im Regelbetrieb

Nach den Sommerferien dürfen alle Schüler zum Unterricht an die Schulen zurückkehren. Was in anderen Jahren keine Meldung wert gewesen wäre, ist nach monatelangem Homeschooling wegen der Corona-Pandemie nicht unbedingt selbstverständlich. Doch zwei Wochen vor Schulstart schätzen Kultusministerium, Gesundheitsministerium und Landesgesundheitsamt die Lage so ein, "dass dem eingeschränkten Regelbetrieb nichts entgegensteht", wie das Kultusministerium am Freitag bekannt gab. Es seien zwar jüngst wieder vermehrt Neuinfektionen gemeldet worden, diese bewegten sich aber landesweit immer noch auf einem niedrigen Niveau, sagte Gaby Willamowius, Staatssekretärin im Niedersächsischen Kultusministerium.

Steigende Infektionszahlen gefährden Regelbetrieb

"Wir alle möchten den Kindern und Jugendlichen ein Maximum an Bildung im Präsenzunterricht anbieten", so Willamowius. Sie appellierte an alle, dabei mitzuhelfen, dass die Lage auch günstig bleibt. "Steigende Infektionszahlen gefährden den eingeschränkten Regelbetrieb in der Schule."

Die wichtigsten Eckpfeiler für den eingeschränkten Regelbetrieb an Schulen, den Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor den Ferien als Szenario A vorgestellt hatte, sind:

Unterricht in voller Klassenstärke

Einführung fester Lern- und Bezugsgruppen, dafür Verzicht auf Mindestabstand in diesen Gruppen

Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gruppen nicht eingehalten werden kann

Pflichtunterricht hat Priorität

Ganztagsangebote sind möglich

Schutz von Risikogruppen kann zu Einschränkungen führen

Nach Reise ins Risikogebiet auf Testergebnis warten

Schüler, die sich bis kurz vor dem Ende Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten und noch kein Testergebnis haben, sollen laut dem Ministeriums-Sprecher auf jeden Fall zu Hause bleiben. Sie sollen sich bei ihrer Schule melden. Sollten die Infektionszahlen in einzelnen Städten oder Landkreisen deutlich steigen, muss das zuständige Gesundheitsamt entscheiden, ob der Schulbetrieb wieder eingeschränkt wird. Das Kultusministerium wies darauf hin, dass weder die Schulleitungen noch die Schulbehörden die Befugnis dafür hätten.

Zahl der Risiko-Lehrkräfte noch unklar

Unterdessen können Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, weiterhin von zu Hause arbeiten. Deshalb ist es möglich, dass einige Klassen tageweise im Homeoffice unterrichtet werden. Noch sei aber nicht klar, wie viele Lehrkräfte im kommenden Schuljahr an den Schulen fehlten, sagte ein Ministeriums-Sprecher.

