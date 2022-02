Scholz: Gipfel der Omikron-Welle wohl Ende Februar erreicht Stand: 08.02.2022 12:57 Uhr Krisenstabs-Leiter Scholz geht davon aus, dass die Omikron-Welle in der nächsten oder übernächsten Woche ihren Gipfel in Niedersachsen erreicht. Behielten die Prognosen recht, bleibe die Lage in den Kliniken beherrschbar.

Den Berechnungen der Experten zufolge steigt die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen in Niedersachsen in diesem Zeitraum auf bis zu 300 Patienten und die Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf etwa 17. "Beides sind Zahlen, die wir schon schlimmer hatten", sagte Heiger Scholz am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Die Intensivbetten-Auslastung habe auch schon bei 400 Patienten gelegen. "Wenn sich die Entwicklungen nicht anders darstellen, dann ist die Situation beherrschbar."

