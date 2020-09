Stand: 11.09.2020 10:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Post streikt in Braunschweig und Pattensen

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post kommt es heute in Niedersachsen erneut zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten in Braunschweig und Pattensen (Region Hannover) dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Es könne deshalb zu Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen kommen, hieß es.

Gehaltsplus von 5,5 Prozent gefordert

Ver.di fordert für die bundesweit rund 140.000 Beschäftigten der Deutschen Post 5,5 Prozent mehr Geld. Zudem soll es für Auszubildende eine Erhöhung um 90 Euro geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. und 22. September geplant. Dann will die Post ein konkretes Angebot vorlegen. Am Donnerstag hatte es bereits Warnstreiks in Hannover, Osnabrück sowie in mehreren Städten im Harz gegeben.

