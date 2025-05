Seltene Lamm-Geburt: Fünflinge auf Hof in Langenhagen Stand: 08.05.2025 15:13 Uhr Auf einem Hof in Langenhagen-Engelbostel hat ein Schaf überraschend fünf Lämmer zur Welt gebracht. Die ungewöhnliche Geburt wirbelt den Alltag der ganzen Halter-Familie durcheinander.

Damit hatte Philip Tegtmeyer nie im Leben gerechnet. Auf seinem Hof im Langenhagener Ortsteil Engelbostel (Region Hannover) brachte ein Schaf fünf Lämmer auf einmal zur Welt. Bei seinem abendlichen Kontrollgang am 26. April entdeckte der Tierarzt zunächst zwei neugeborene Lämmer auf der Wiese. Doch am nächsten Morgen wartete die große Überraschung: Im Stall lagen drei weitere Lämmer im Stroh. Der 47-Jährige kann sich das Lammglück nicht genau erklären. Nach Gesprächen mit seinen Praxiskunden und Kollegen aus Norwegen stand jedoch fest: Fünflinge bei Schafen, insbesondere bei Heidschnucken, sind äußerst selten. Normalerweise bringt ein Mutterschaf ein bis zwei Lämmer zur Welt. Eine Geburt wie diese hat es auf dem Hof in den letzten 47 Jahren nicht gegeben.

Alltag im Zeichen der Lämmer

Die fünf Neuzugänge haben den Alltag auf dem Hof gehörig auf den Kopf gestellt. Drei der Jungtiere werden mit der Flasche gefüttert – mehrmals täglich und auch nachts. "Dabei helfen uns schon mal Freunde oder Bekannte", berichtet Schäferin und Fachtierärztin Johanna Meilwes. Die 5-Lämmer-Sensation sprach sich in Engelbostel rasch herum. Nachbarn sind begeistert und kommen, um sich die Kleinen anzusehen, erzählt Philip Tegtmeyer. Auch andere Schäfer hätten sich bereits erkundigt. Alle waren neugierig und fasziniert. Noch müssen die Lämmer im Stall bleiben. In ein paar Wochen dürfen sie zu den anderen rund 200 Schafen und Lämmern auf die Weide.

