Pistorius-Nachfolge: Wer leitet künftig das Innenministerium? Stand: 18.01.2023 07:11 Uhr Die Suche nach einer Nachfolge für Innenminister Pistorius (SPD) läuft. Nach NDR Informationen fallen dabei häufiger die Namen Siemtje Möller und Sven Ambrosy. Auch Thorsten Kornblum ist im Gespräch.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht (SPD) als Bundesverteidigungsminister an. Damit wird der Posten des Innenministers frei. Chancen darauf könnte die 39-jährige SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller haben, so heißt es in Regierungskreisen. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium und lebt im friesländischen Varel. Sven Ambrosy ist ebenfalls SPD-Politiker. Der 52-Jährige ist als Landrat des Landkreises Friesland in der Kommunalpolitik zu Hause und fest verwurzelt in Niedersachsen. Ein weiterer möglicher Kandidat ist Braunschweigs Oberbürgermeister (OB) Thorsten Kornblum. Der Jurist war zuvor im Innenministerium Pistorius' persönlicher Referent, Referatsleiter und Leiter des Ministerbüros.

Ministerpräsident Weil entscheidet über Pistorius-Nachfolge

Wer in Niedersachsen künftig an der Spitze des Innenministeriums steht, entscheidet am Ende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Eine zentrale Frage dürfte bei dem Nachfolger sein, ob die offene Stelle aus der Landtagsfraktion besetzt wird oder von außerhalb. Nach NDR Informationen sucht Weil jemanden, der in den kommenden Jahren noch etwas erreichen will - keinen Lückenfüller. Dafür sieht sich der Ministerpräsident offenbar auch bundesweit um. Auf einen Zeitplan für die Bekanntgabe des Nachfolgers oder der Nachfolgerin legte sich Weil am Dienstag nicht fest. Pistorius wird allerdings bereits am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag den Amtseid leisten.

Opposition und GdP fordern schnelle Lösung

Der Fraktionschef der CDU im Landtag, Sebastian Lechner, warnte bereits vor einer Hängepartie. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte ebenfalls Tempo: Die rund 24.000 Polizistinnen und Polizisten in Niedersachsen bräuchten schnell eine starke und professionelle Führung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.01.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD