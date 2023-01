Pistorius-Nachfolge: Behrens wird Niedersachsens Innenministerin Stand: 20.01.2023 09:12 Uhr Aus der Übergangs- wird eine Dauerlösung: Niedersachsens bisherige Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) soll das Innenministerium von Boris Pistorius übernehmen.

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen soll der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi (SPD) wiederum Nachfolger von Behrens werden. Nach Angaben der Staatskanzlei will Stephan Weil (SPD) heute um 11 Uhr im Rahmen der Landespressekonferenz über die "vorgesehene zukünftige Zusammensetzung des Kabinetts informieren". SPD und Grüne regieren seit rund zweieinhalb Monaten in Niedersachsen.

VIDEO: Niedersachsen: Wer folgt auf Pistorius als Innenminister? (18.01.2023) (3 Min)

Innenministerium: Behrens übernahm bereits kommissarisch

Weil hatte nach dem angekündigten Wechsel von Pistorius eine zügige Entscheidung bei der Nachfolge angekündigt. Behrens, seit März 2021 Gesundheitsministerin im Bundesland, hatte nach dem Bekanntwerden der Berufung von Pistorius zum Verteidigungsminister bereits übergangsweise die Führung des Innenministeriums übernommen. Die Vertretungsregelung sehe einen solchen Ablauf vor, sagte eine Regierungssprecherin. Als mögliche Pistorius-Nachfolger waren zuvor unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller sowie Sven Ambrosy, Landrat des Landkreises Friesland, gehandelt worden.

Neuer Gesundheitsminister Andreas Philippi ist Mediziner

Der designierte neue Gesundheitsminister Philippi kommt aus dem Wahlkreis Göttingen. Der 57-Jährige ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin und ist ehrenamtlicher Präsident des DRK-Kreisverbandes in Osterode.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.01.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD