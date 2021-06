Stand: 09.06.2021 11:36 Uhr M'era Luna: Acts von 2020 holen 2021 den Auftritt nach

Das M'era Luna Festival in Hildesheim ist jedes Jahr eines der größten Treffen für Fans der schwarzen Szene. Gothic, Rock, Metal oder Wave - das Programm soll auch 2021 vielfältig werden. Das 21. M'era Luna Festival soll am 7. und 8. August 2021 wieder auf dem Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt stattfinden. Nachdem das Festival 2020 Corona-bedingt pausieren musste, haben alle Acts des Vorjahres angekündingt, auch 2021 das Line-up zu bilden. "Wir sind sehr glücklich, dass wir die Solidarität und Geduld unserer Gäste auf diese Weise belohnen konnten", sagt Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer des Veranstalters FKP Scorpio.

39 Acts fürs M'era Luna 2021 sind bestätigt

Viele der Bands, die an dem Wochenende in Hildesheim-Drispenstedt spielen werden, sind schon zuvor beim M'era Luna Festival aufgetreten. Zu den Headlinern 2021 gehören ASP vs. The Little Big Men, Danzig und The Sisters Of Mercy. Außerdem spielen diese Acts beim M'era Luna 2021 (in alphabetischer Reihenfolge):

Adam Is A Girl

Aeverium

Ambassador21

Blutengel

Chrom

Coma Alliance

Covenant

Diorama

Faderhead

Feuerschwanz

Front Line Assembly

Haujobb

Hell Boulevard

Holygram

Megaherz

Nachtmahr

Nitzer Ebb

Noisuf-X

Ost+Front

Oul

Qntal

Rave The Reqviem

Rotersand

Schandmaul

Schattenmann

Solitary Experiments

Soman

The Beauty Of Gemina

The Cassandra Complex

The Crüxshadows

The Lord Of The Lost Ensemble

The Mission

Then Comes Silence

Tyske Ludder

Unzucht

VNV Nation Classical

Das M'era Luna Festival gibt es seit dem Jahr 2000. Mit 25.000 Besuchern ist es seit 2013 jedes Jahr ausverkauft. 2019 feierte das Festival 20-jähriges Jubiläum. Mit dabei waren unter anderem Joachim Witt, Subway To Sally und Within Temptation.

