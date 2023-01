Lernen ukrainische Soldaten Panzerfahren in der Heide? Stand: 25.01.2023 21:10 Uhr Deutschland liefert der Ukraine 14 Leopard-2-Kampfpanzer. In Munster im Heidekreis befindet sich die einzige deutsche Panzer-Fahrschule für dieses Kriegsgerät. Werden dort bald Ukrainer ausgebildet?

Es ist noch nichts spruchreif, aber ukrainische Panzersoldaten dürften schon bald in Munster ausgebildet werden. Die Informationen, die dem NDR Niedersachsen vorliegen, sind noch nicht bestätigt. Am Standort in der Lüneburger Heide wurden im November vergangenen Jahres bereits slowakische Panzerfahrer geschult. Die Slowakei hatte seinerzeit im Zuge eines Ringtausches von der Bundesregierung 15 Leopard vom Typ II A4 bekommen. Die slowakischen Streitkräfte hatten zuvor mit 30 Schützenpanzern sowjetischer Bauart die Ukraine unterstützt.

Es sei, so hört man aus Militärkreisen, "sehr wahrscheinlich", dass zumindest die Ausbildung der Panzerfahrer in Munster angesiedelt werde. Weil der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Ukraine die ersten Kampfpanzer schon in drei Monaten zur Verfügung stellen will, dürfte Eile geboten sein. Eine Schulung auf einen Leopard-Panzer dauert rund vier Wochen, und da mehrere Fahrer pro Panzer ausgebildet werden müssen, könnte die Fahrschule am Standort Munster schon zügig beginnen.

