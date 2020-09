Stand: 21.09.2020 02:00 Uhr

Grippeimpfung: Mehr Impfdosen verfügbar

Das Land Niedersachsen ruft von heute an dazu auf, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Vor allem Angehörige von Risikogruppen sollten sich impfen lassen, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Ihren Angaben nach stehen in diesem Jahr zunächst rund 1,4 Millionen Impfdosen bereit. Außerdem halte das Land eine Reserve zurück, so die KVN. Insgesamt seien damit 20 Prozent mehr Impfdosen verfügbar als in der vergangenen Grippesaison.

"Grippeimpfung wegen Corona besonders sinnvoll"

Die Ständige Impfkommission des Bundes empfiehlt vor allem Menschen über 60, Schwangeren und chronisch Kranken, sich impfen zu lassen. Auch Kinder, die zum Beispiel Asthma oder Diabetes haben, sollten geimpft werden, heißt es. Denn für all diese Gruppen sei das Risiko größer, dass sie schwer an der Grippe erkranken - ähnlich wie auch im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch Pflegekräfte, medizinisches Personal und andere Menschen, die mit Personen aus diesen Risikogruppen arbeiten, sollten sich impfen lassen, so die Empfehlung. Wegen der Corona-Pandemie sei die Grippeimpfung in diesem Jahr besonders sinnvoll, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes dem NDR in Niedersachsen: Denn es gelte zu vermeiden, dass zusätzlich zu den Covid-19-Patienten auch viele Grippepatienten mit schweren Verläufen ins Krankenhaus müssten.