Gendern im öffentlichen Dienst: Rot-Grün stellt Antrag im Landtag Stand: 22.02.2023 10:34 Uhr SPD und Grüne setzen sich für das Gendern in Niedersachsens Behörden ein. Ein entsprechender Antrag der Regierungsfraktionen ist am Donnerstag Thema im Landtag.

Geschlechtergerechte Sprache müsse "in Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie in der allgemeinen Sprache und Darstellung und der öffentlichen Kommunikation in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes" angewendet werden, heißt es in dem Papier. Durch das Gendern sollen sich auch intergeschlechtliche Menschen und Menschen mit nicht binärer Geschlechtsidentität angesprochen fühlen. "Wir als Grüne benutzen da das Gendersternchen. Es gibt aber auch andere Optionen", sagte Grünen-Fraktionschefin Anne Kura am Dienstag.

AUDIO: Gendern: Sprache verändert sich mit der Gesellschaft (08.02.2023) (4 Min) Gendern: Sprache verändert sich mit der Gesellschaft (08.02.2023) (4 Min)

Führungspositionen beim Land auch in Teilzeit

Zudem sollen nach Wunsch von SPD und Grünen Beschäftigtengremien im öffentlichen Dienst und Aufsichtsratsmandate künftig zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt werden. Eine weitere Forderung ist, dass sich alle Stellen inklusive Führungspositionen in Teilzeit ausüben lassen. Ziel sei, die "strukturelle Benachteiligung zwischen den Geschlechtern" zu beseitigen, sagte Kura weiter. Dem öffentlichen Dienst habe dabei eine Vorbildfunktion.

Gendern wird vielerorts angewandt

Die Diskussion um gendergerechte Sprache ist nicht neu. Vor einem Jahr gab das Kultusministerium bekannt, dass Niedersachsens Abiturientinnen und Abiturienten in ihrer schriftlichen Prüfung ab sofort gendern dürfen. Anfang 2019 hatte die Stadt Hannover mit einer Empfehlung für eine gegenderte Verwaltungssprache öffentlich eine Debatte losgetreten. Mittlerweile haben viele Kommunen, Hochschulen, Medien und Unternehmen Genderzeichen eingeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen SPD Grüne