Corona: Mittwoch endet Isolationspflicht in Niedersachsen

Zum Monatswechsel endet die Corona-Isolationspflicht: Wer sich infiziert, muss sich nicht mehr häuslich isolieren oder einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test überprüfen lassen.

Als Daniela Behrens (SPD) - noch in ihrer Funktion als Niedersachsens Gesundheitsministerin - das Ende der Isolationspflicht ankündigte, sprach sie von einem "richtigen Schritt in Richtung Normalität im Umgang mit Covid-19". Niedersachsen habe sowohl die Herbstwelle im Oktober als auch die derzeit abebbende Winterwelle ohne eine Corona-bedingte Überlastung des Gesundheitssystems gut überstanden. Demnach befinden sich Deutschland und Niedersachsen mittlerweile in einer Phase, in der Corona einen endemischen Zustand erreiche und damit einen Großteil seines Schreckens verliere. Als Grund nannte Behrens vor allem die guten Impfquoten und eine hohe Grundimmunität in der Bevölkerung. Behrens appellierte aber an die Bürgerinnen und Bürger, sich bei entsprechenden Symptomen auch in Zukunft zu testen, im Krankheitsfall freiwillig zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. Der Marburger Bund warnte vor einem sorglosen Umgang mit dem Virus.

Niedersachsen hebt die Regel nicht als erstes Land auf

Niedersachsen hatte die Isolationspflicht zuvor etliche Male verlängert. Sie schreibt vor, dass sich Corona-Infizierte für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben müssen, bei anhaltenden Symptomen auch länger. Mit der Entscheidung, die Isolationspflicht auslaufen zu lassen, folgt Niedersachsen einigen anderen Bundesländern: In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein besteht die Isolationspflicht für Corona-Infizierte schon seit November nicht mehr. In Bremen und Sachsen-Anhalt entfällt sie ebenfalls zum 1. Februar.

Maskenpflicht im Nahverkehr entfällt ab 2. Februar

Die Maskenpflicht im Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen entfällt vom 2. Februar an und damit zeitgleich mit der Aufhebung der Maskenpflicht im Fernverkehr. In Hamburg läuft die Verordnung bereits zum Ende des 31. Januar aus, was für kurze Zeit zu einer kuriosen Situation für zehntausende Pendler führt: Fahrgäste, die am 1. Februar beispielsweise aus Buxtehude kommend über Hamburg weiter nach Lüneburg fahren, dürfen im selben Zug die Maske absetzen, sobald sie auf hamburgischem Gebiet sind. Hinter dem Bahnhof Hamburg-Harburg nach Süden Richtung Lüneburg und Uelzen hingegen gilt noch einen Tag lang die Maskenpflicht. Laut Hamburger Verkehrsverbund, der auch für weite Teile Nordostniedersachsens den Nahverkehr organisiert, werden an diesem Tag allerdings keine Strafen mehr verhängt. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurde die Maskenpflicht bereits zum Jahreswechsel aufgehoben.

Marburger Bund warnt vor sorglosem Umgang mit Corona

Die Ärztevereinigung Marburger Bund warnt vor einem sorglosen Umgang mit dem Coronavirus. Auch nach dem Ende der Isolationspflicht sollten Erkrankte zu Hause bleiben. "Nur so verhindern wir eine anhaltende Zirkulation des Virus, Erkrankungen mit Langzeitfolgen, Personalausfälle und neue Mutationen", sagte Hans Martin Wollenberg, erster Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen. Insbesondere im Krankenhaus sei es keine Option, infiziert zur Arbeit zu gehen, so Wollenberg. "Das wäre falsch verstandene Solidarität gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und ihrer Arbeitsbelastung und brächte sowohl Mitarbeitende als auch die Patientinnen und Patienten in Gefahr." Die Ärztevereinigung hätte sich gewünscht, dass die Isolationspflicht in Niedersachsen zumindest noch bis zum Frühjahr gilt.

