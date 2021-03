Corona-Impfung: Termine für zweite Gruppe gibt es ab Montag Stand: 12.03.2021 17:11 Uhr Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat am Freitag das weitere Vorgehen bei der Corona-Impfkampagne konkretisiert. In Kürze sind die Über-70-Jährigen an der Reihe.

Impfberechtigte der Priorisierungsgruppe 2, zu der unter anderem die Menschen ab 70 Jahren gehören, können ab kommender Woche einen Termin für die Impfung vereinbaren. Das teilte Behrens in der Landespressekonferenz mit. Um die Systeme nicht zu überlasten, stellte sie ein gestaffeltes Verfahren vor. Demnach werden Montag zunächst alle Menschen über 77 Jahren angeschrieben, in der Woche danach alle ab 74 Jahren und in der dritten Woche die übrigen Personen ab 70.

Portal zeitweise bereits freigeschaltet - zu Testzwecken

Die Schreiben haben aber lediglich informativen Charakter. "Wir bitten die Berechtigten, sich erst nach Erhalt des Briefes anzumelden", sagte Behrens zwar. Doch ob sich die Impfberechtigten daran halten, erscheint mehr als ungewiss. Auch die zweite Gruppe soll die Hotline unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665 und das Impfportal des Landes Niedersachsen nutzen. Erste Termin-Anfragen für Impfberechtigte der Priorisierungsgruppe 2 wurden bereits am Freitag aufgenommen. Die zeitweilige Freischaltung des Online-Portals sowie der Telefon-Hotline für die Gruppe erfolge seit Freitag testweise, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums NDR.de. Wer dabei bereits einen Termin vereinbaren konnte hatte Glück. Die offizielle Freischaltung des Systems ist für Montag geplant.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer, wann, wie, wo - NDR.de beantwortet hier die wichtigsten Fragen zum Thema Impfungen gegen das Coronavirus. mehr

Impfteams und Hotline werden aufgestockt

Die Impfungen sollen dann beginnen, wenn alle Personen aus der ersten Priorisierungsgruppe ihre Impfung erhalten haben. Dies wird laut Behrens voraussichtlich Ende März der Fall sein, könne in einigen Regionen aber auch schon früher sein. Chronisch kranke Personen werden von ihren Krankenkassen angeschrieben und können sich nach Erhalt der Bestätigung anmelden. Zu der zweiten Gruppe gehören in Niedersachsen allein altersbedingt rund 750.000 Personen. Behrens kündigte an, dass die Zahl der Impfteams von 120 auf 200 aufgestockt werden soll, um die Anfragen bewältigen zu können. Außerdem wurde die Hotline auf zunächst 500 Mitarbeitende erweitert und soll bis Monatsende 800 Mitarbeitende haben.

AUDIO: Behrens übers Impfen in Arztpraxen: Priorisierung weiter wichtig (7 Min)

Hausärzte kommen demnächst dazu

Laut Behrens sollen ab Mitte April die Hausärzte flächendeckend mit in die Impfungen einbezogen werden. Sie betonte aber, dass vorerst weiterhin die Termine in den Impfzentren Priorität haben. "Wir müssen die Zentren und die niedergelassenen Ärzte klug miteinander verbinden", sagte die Ministerin. "Ansonsten droht Chaos." Die niedergelassenen Ärzte sollen sich zunächst vor allem um chronisch kranke und nicht mobile Personen kümmern. Den Impfstoff erhalten sie nicht über die Impfzentren, sondern über den Apotheken-Großhandel.

Mindestens 180.000 Impfdosen pro Woche im April

Videos 62 Min Corona-Krisenstab: Die Pressekonferenz in voller Länge Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) äußert sich zu den nächsten Schritten der Impfstrategie in Niedersachsen. 62 Min

Die Hausärzte seien ein wichtiger Baustein, um alle Menschen in Niedersachsen möglichst schnell gegen Corona zu impfen, sagte Behrends. Wie die Grippeschutz-Impfungen gezeigt hätten, könnten in den Praxen wöchentlich theoretisch bis zu 800.000 Personen geimpft werden. Zusammen mit den Impfzentren seien so rund vier Millionen Impfungen pro Monat möglich. Abhängig sei dies aber natürlich vom Umfang der Impfstofflieferungen. Behrens kündigte an, dass Niedersachsen im April mindestens 180.000 Impfdosen pro Woche erhalten soll. Sollten darüber hinaus weitere Dosen geliefert werden, würden diese über den regulären Medikamenten-Großhandel für Hausärzte bestellbar gemacht werden. Um den Impfstoff schnell verimpfen zu können, sollen die 52 Zentren künftig auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. "Wenn alles perfekt läuft, könnten wir in rund drei Monaten mit den Impfungen durch sein", so die neue Gesundheitsministerin - und fügte schnell hinzu: "Ob das so kommt, bleibt aber abzuwarten."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2021 | 12:00 Uhr