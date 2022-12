Corona: Drosten sieht Ende - Niedersachsen bleibt vorsichtig Stand: 27.12.2022 13:02 Uhr Christian Drosten hält die Pandemie für überwunden: Im Sommer dürfte Corona laut dem Virologen keine Rolle mehr spielen. Niedersachsen setzt aber weiter auf Vorsicht - zumindest bis zum Frühling.

Die FDP im Bund will alle verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen umgehend abschaffen. Das Gesundheitsministerium in Niedersachsen ist hingegen zurückhaltend. "In den derzeitigen Wintermonaten ist es weiterhin erforderlich, umsichtig zu sein. Im kommenden Frühjahr könnten wir dann die Maßnahmen beenden", sagte eine Sprecherin des Ministeriums dem NDR in Niedersachsen. Es sei zu erwarten, dass die Infektionslage das zulassen werde. Dank guter Impfquote und einer hohen Grundimmunität in der Bevölkerung befinde man sich heute in einer ganz anderen Lage als noch vor einem Jahr.

Krankenhäuser: Zuletzt so viele Covid-Patienten wie noch nie

Die Lage in den Krankenhäusern in Niedersachsen bleibt angespannt - auch wegen der Grippewelle und des RS-Virus, aber eben auch wegen Corona. Kurz vor Weihnachten wurden laut Gesundheitsministerium so viele Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in den Kliniken im Land aufgenommen wie noch nie während der Pandemie. Auf den Intensivstationen sei die Corona-Lage zwar weniger schwierig, allerdings gingen die Zahlen auch dort seit einigen Wochen nicht herunter. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, mahnte bei NDR Info, im Umgang mit der Corona-Pandemie weiter Vorsicht walten zu lassen. Die Diskussion müsse entideologisiert und entpolitisiert werden.

Überdenken der Isolationspflicht gefordert

Bei der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) rät man beim Lockern von Hygienemaßnahmen ebenfalls zur Zurückhaltung. Auch, weil diese Maßnahmen ebenso vor den anderen Infektionskrankheiten schützten. Geschäftsführer Helge Engelke sagt aber gegenüber NDR Niedersachsen, dass das Land in den kommenden Wochen über die Notwendigkeit der Isolationspflicht nachdenken sollte. Diese führe in den Krankenhäusern zusätzlich zu Personalengpässen, obwohl das Klinikpersonal im Einhalten von Hygieneregeln sehr geübt sei.

Wer sich nachweislich mit Corona infiziert, muss sich in Niedersachsen fünf Tage in Isolation begeben. Weiterhin gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Zudem gibt es eine Testpflicht in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern.

