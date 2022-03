"Zeitkapsel": Holocaust-Überlebende im Gespräch mit 15-Jährigen Stand: 29.03.2022 16:21 Uhr "Zeitkapsel: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?" ist ein neuer Podcast von NDR Info und funk. Katharina Mahrenholtz ist die Redakteurin des Podcasts - ein Gespräch.

Was ist das Besondere an "Zeitkapsel"?

Katharina Mahrenholtz: Zeitkapsel ist ein Oral History Podcast - wir hören die Geschichte einer Zeitzeugin: Irene Butter, geb. Hasenberg, ist eine Jüdin, die als Kind mit ihrer Familie Berlin verlassen hat. Die Familie ist nach Amsterdam geflohen, wurde dort aber mit der Besatzung von den Nationalsozialisten eingeholt und schließlich nach Bergen-Belsen deportiert. Irene war also mit 15 Jahren im Konzentrationslager und die Idee des Podcasts ist: Jugendliche, die heute in dem Alter sind, sprechen mit Irene über ihre Geschichte. Wir haben vier Schülerinnen ins Studio gesetzt und Online mit Irene in den USA verbunden, wo sie seit der Befreiung aus dem KZ lebt.

Das heißt - es ist eine besondere Perspektive auf den Holocaust: Schülerinnen sprechen mit einer Überlebenden, die jetzt wie alt ist?

Mahrenholtz: 91! Und ganz fit. Die Mädchen und Irene haben direkt einen Draht zueinander gefunden und sich vor jeder Aufnahme ein wenig unterhalten - Irene hat nach dem Wetter in Hamburg und nach der Schule gefragt, die Mädchen haben sich erkundigt, wie Irenes Training auf dem Laufband läuft. Und dann ging es immer direkt los mit den Fragen - etwa nach der Deportation. Irene hat erzählt, wie es war, als die Nazis vor der Tür standen, "Raus! Raus!" gebrüllt haben und die Hasenbergs nur zehn Minuten Zeit hatten, ihre Rucksäcke zu holen - die aber schon gepackt waren, denn alle wussten, dass sie diesem Schicksal nicht entgehen würden. Und da hört man dann auch das Entsetzen in den nächsten Fragen der Mädchen: "Wie, ihr wusstet das und habt nichts dagegen machen können …?"

Das heißt, Irene hat den Schülerinnen ihr Leben erzählt?

Mahrenholtz: Ja, insgesamt waren es 22 Stunden Gespräch. Eine richtige Reise mit Irene durch ihr Leben, oft war das auch wirklich hart. Es gab Sessions, da haben die Mädchen und auch der Toningenieur geweint. Aber es gab genauso Momente, in denen sie mit der alten Dame gekichert haben - als es zum Beispiel um Boyfriends ging, denn der Podcast heißt ja "Wie hast du den Holocaust ÜBERLEBT?". Es geht also auch darum, wie Irene sich trotz dieser Erlebnisse ein neues Leben in den USA aufgebaut hat und deshalb am Ende triumphiert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 29.03.2022 | 09:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit