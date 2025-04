"Faltenrock" in Hamburg: Disco für Menschen ab 60 Stand: 29.04.2025 06:00 Uhr Studien belegen, dass Tanzen im Alter fit hält - körperlich und geistig. Für Menschen jenseits der Sechzig beweisen Disco-Veranstaltungen wie der "Faltenrock" in Hamburg, dass es nicht immer Seniorentanz zur Volksmusik sein muss.

von Joschka Brings

Auf der Tanzfläche in der Fabrique im Gängeviertel ist man um die 30 Jahre mit Abstand der oder die Jüngste, denn Einlass ist hier nämlich eigentlich erst ab 60. Rund einhundert Menschen sind am letzten Sonntag im Monat schon um 18 Uhr voll in Bewegung: Hände kreisen über dem Kopf, Füße bewegen sich zur lauten Musik. Ganz schön schwierig, hier jemanden zu interviewen. In einer Ecke sitzen Olli und Edelgard - beide sind über siebzig.

Edelgard war früher Turniertänzerin. "Sowas wie hier habe ich alles verpasst. Für mich ist das absolut neu." Olli lacht. Er habe sie heute zum Faltenrock "mitgeschleppt". Er selbst hat in seiner Jugend nie einen Tanzkurs besucht: "Da habe ich mal so ein Bild gesehen mit Keulen, das war für mich ober-out. Hier kann jeder tanzen, wie er will und wann er will. Jung, alt - das Alter ist scheißegal. Das finde ich gut."

Weitere Informationen Die Bewegungs-Docs Schritt für Schritt gesund: Beschwerden lindern, Erkrankungen heilen - mit gezielten Bewegungsstrategien! mehr

Disco 60+: Kein Dresscode und viel Spaß

Für Edelgard ist das als ehemalige Standard-Tänzerin neu. Sie ist noch etwas zurückhaltend, aber schon begeistert: "Jeder macht so gut er will. Das ist sogar schön anzusehen, man muss da gar nicht mitmachen." Nur ein paar Augenblicke später steht sie wieder mitten auf der Tanzfläche. Der Dresscode hier ist genauso bunt wie das Publikum selbst.

Jürgen und Rainer kommen in Jeansjacke, für sie ist das Tanzen eine Erinnerung an jüngere Jahre, aber auch eine Ausdrucksform: "Ich fühle mich glücklich, wenn ich dann so in einer bestimmten Bewegung so einen Gedanken fassen kann und Bewegung und Gedanke sind dann sozusagen eins." Gertrud sieht ganz pragmatisch einen anderen positiven Effekt des Tanzens, nämlich die Beweglichkeit: "Ich denke, es ist auch so eine Art Sturz-Prophylaxe, dass man nicht gleich hin stolpert."

Weitere Informationen Longevity: Welche Faktoren sind wichtig für ein langes Leben? Wie kommt es, dass manche Menschen bis ins hohe Alter fit bleiben? Was ist das Rezept für ein langes, gesundes Leben? mehr

Tanzen gegen das Altern: Studien beweisen den positiven Effekt

Viele Studien beweisen, dass Tanzen im Alter dabei hilft, geistig und körperlich fit zu bleiben. Bei der Disco im Gängeviertel spielt neben der Bewegung aber auch die Begegnung eine mindestens genauso große Rolle. Für Silvia: eine Offenbarung. Sie hat ihre Freundin Monika hier kennengelernt. Jetzt verabreden sie sich regelmäßig zum "Faltenrock". Der Eintritt ist hier übrigens auf Spendenbasis - jeder gibt, was gerade geht. "Ich finde auch die Zeit toll", sagt Monika. "17 - 21 Uhr ist für Rentner wunderbar. Um 20 Uhr wird es hier eh schon ein bisschen ruhiger, denn dann kommt die Tagesschau." Und Silvia ergänzt: "Und der Tatort um 20.15".

Die gute Laune ist hier überall zu spüren, nicht nur auf der Tanzfläche. "Wenn wir dann nach Hause kommen, sind wir frohen Mutes und gehen die nächsten zwei oder drei Tage noch viel fröhlicher in der Gegend herum", sagt Norbert. Er ist immerhin schon 85. Er und seine Frau können vom Tanzen gar nicht genug bekommen. "Teilweise tanzen wir sogar zu Hause." Die beiden lieben Rock'n'Roll, andere Gäste reißen eher die Rocksongs der Siebziger mit. Einig sind sich alle: tanzen im Alter muss nicht uncool sein. Für einen ordentlichen Disco-Abend ist man niemals zu alt.

Weitere Informationen Bewegungstherapie bei Muskelabbau Muskelabbau setzt eine Abwärtsspirale in Gang. Ein Krafttraining zum Muskelaufbau kann man in jedem Alter beginnen. mehr Spazieren gehen: So gesund ist tägliche Bewegung Wer gesund alt werden will, sollte sich auf den Weg machen. Denn Schritt für Schritt profitiert die Gesundheit vom Gehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 29.04.2025 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz