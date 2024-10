Stand: 18.10.2024 12:28 Uhr Thomas Mann wird zur Playmobil-Figur

Nicht nur in seiner Geburtsstadt Lübeck dürfte Thomas Mann im kommenden Jahr gefeiert werden: Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers wird es auch eine Playmobil-Figur geben, wie der Verlag S. Fischer mitteilt. Nach Goethe und Schiller folge der Autor in limitierter Sammlerauflage. Noch sei die konkrete Figur in Arbeit. Der Verlag verriet jedoch, dass sie mit einem Hut und einem hellen Anzug bekleidet sein werde. "Natürlich" werde sie im wohl bekanntesten Buch Manns lesen: in seinem ersten Roman "Die Buddenbrooks". | Sendebezug: 18.10.2024 12:10 | NDR Kultur