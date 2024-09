Stand: 05.09.2024 11:44 Uhr Tag des offenen Denkmals: 6.000 Denkmäler zu besichtigen

Am Sonntag findet bundesweit wieder der Tag des offenen Denkmals statt. Gut 6.000 Denkmäler sind dieses Jahr an diesem Tag zu besichtigen. An vielen Orten gebe es Stadtrundgänge und Führungen sowie auch Radtouren, sagte Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung wird in Speyer sein. Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 statt und ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. | Sendebezug: | 05.09.2024 11:30 | NDR Kultur