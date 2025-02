Stand: 11.02.2025 08:02 Uhr Schweizer Opernsängerin Edith Mathis gestorben

Die Opernsängerin Edith Mathis ist tot. Die Schweizerin starb zwei Tage vor ihrem 87. Geburtstag am 9. Februar in Salzburg, wie ihre Agentur mitteilte. Mathis brillierte bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren an der Seite von Karl Böhm oder Carlos Kleiber in Wolfgang Amadeus Mozarts "Hochzeit des Figaro" und Carl Maria von Webers "Der Freischütz". Ihre Rollen führten Mathis bis an die MET in New York. Edith Mathis machte sich nicht nur als Opernsängerin, sondern auch als Oratorien- und Liedinterpretin von Bach bis Brahms einen Namen.