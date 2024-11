Stand: 04.11.2024 13:01 Uhr Schulkinowoche in Rostock startet mit großer Nachfrage

Rund 30.000 Kinder gehen bis zum 8. November mit ihren Klassen in Mecklenburg-Vorpommern ins Kino. Zur diesjährigen Schulkinowoche gibt es mehr als 30.000 Anmeldungen aus 1.000 Schulklassen, wie die gemeinnützige Filmland MV GmbH am Montag mitteilte. Damit werde die Rekordzahl aus 2023 wieder erreicht. Das Angebot umfasst 70 Produktionen in fast 30 Kinos. Eröffnet wird die Woche am Montag im CineStar Capitol Rostock mit "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen". Für ein Online-Filmgespräch ist Tobias Krell (Checker Tobi) angefragt. Er dreht laut Filmland aktuell seinen nächsten Film auf Madagaskar. | Sendebezug: 4.11.2024 16:30 | NDR 1 Radio MV