Programmkinos in Deutschland ziehen mehr Gäste an

Die Programmkinos in Deutschland schließen 2024 mit einem Besucherplus ab. Gegenüber dem Vorjahr wurde 2024 ein Besucherplus von insgesamt 3,1 Prozent verzeichnet, das teilte der Verband AG Kino - Gilde e.V. mit. "Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie der politischen und wirtschaftlichen Lage und den Folgen des Hollywood-Streiks war es ein erfreuliches Jahr für die Arthouse-Kinos", sagte Verbandschef Christian Bräuer der Deutschen Presse-Agentur. Auf Platz 1 der Jahrescharts landet das Holocaust-Drama "The Zone of Interest", dahinter folgen die groteske Komödie "Poor Things" und das Sci-Fi-Epos "Dune: Part Two".