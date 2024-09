Stand: 02.09.2024 14:17 Uhr Petition "An der Freien Kunst zu sparen, kostet zu viel" vorgestellt

In Berlin haben Künstlerinnen und Künstler am Montag eine Petition mit über 30.000 Unterschriften gegen Kürzungen im Bereich der Freien Künste vorgestellt. Sie wurde unter anderem von der Schauspielerin Sandra Hüller und dem Pianisten Igor Levit unterzeichnet. Nach den Plänen der Bundesregierung soll etwa die Förderung für das Bündnis Internationaler Produktionshäuser komplett wegfallen, zu dem unter anderem die Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg gehört. Außerdem sind Kürzungen beim Fonds Darstellende Künste sowie anderen Bundeskulturfonds von rund 50 Prozent geplant. | Sendebezug: | 02.09.2024 09:30 | NDR Kultur