Stand: 10.04.2025 08:51 Uhr Neuer Roman von US-Autor Thomas Pynchon erscheint im Oktober

Nach zwölf Jahren Pause erscheint im Herbst mit "Shadow Ticket" ein neues Werk des amerikanischen Schriftstellers im Hamburger Rowohlt Verlag. Die US-amerikanische Originalausgabe werde am 7. Oktober erhältlich sein, teilte der Verlag mit. Der Roman spielt in Milwaukee im Jahr 1932 zur Zeit der Großen Depression in Amerika. Thomas Pynchon wurde 1937 in Long Island geboren. Er studierte Physik und Englisch an der Cornell University, später schrieb er für Boeing technische Handbücher und verschwand. Seither sind seine Bücher, unter anderem "Die Enden der Parabel", "V", "Gegen den Tag", die einzigen öffentlichen Spuren seiner Existenz. Pynchon, der nach Angaben von Rowohlt in New York lebt, gilt als einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller der Gegenwart.