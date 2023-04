Minirock-Erfinderin Mary Quant ist tot Stand: 13.04.2023 14:53 Uhr Ihre Erfindung revolutionierte die Modewelt: Mary Quant kreierte in den 1960er Jahren den Minirock. Nun ist die britische Modedesignerin mit 93 Jahren in ihrem Haus in Südengland gestorben.

Barbara Mary Quant wurde am 11. Februar 1930 geboren. Nach einem Kunstlehrer-Studium eröffnete sie die Boutique "Bazaar" an der King's Road in London. Zunächst verkaufte sie Kleider anderer Hersteller, bevor sie mehr und mehr selbst Mode entwarf.

Revolutionärer Look: Mini mit bunt-gemusterten Strumpfhosen

Für Entzücken und Entsetzen sorgten ihre kurzen Röcke, die sie nach eigenen Angaben nach dem Auto benannte: Mini. Allerdings beanspruchten auch ihre Kollegen John Bates und André Courrèges die Erfindung des Minirocks für sich. Bekannt war Quant, die als eine prägende Figur der Swinging Sixties galt, zudem für ihre bunten und gemusterten Strumpfhosen. Untrennbar verbunden mit den Entwürfen Quants ist das britische Model Twiggy.

Quant wollte Mode entwerfen, die unkompliziert und preiswert war: "ready-to-wear", wie sie es selbst einmal beschrieb. Queen Elizabeth verlieh der stilprägenden Designerin 1966 den Order of the British Empire. Quant hatte sich im Jahr 2000 aus dem Modegeschäft zurückgezogen. Am 13. April starb sie nach Angaben ihrer Familie in ihrem Zuhause in Surrey in Südengland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Mode