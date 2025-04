Staatstheater Braunschweig: Keine Vorstellungen bis Ende April Stand: 17.04.2025 16:45 Uhr In der elektrischen Schaltanlage des Staatstheaters in Braunschweig hat es am Mittwoch einen Kurzschluss gegeben: Ein Feuer brach aus. Am Donnerstag sagte das Staatstheater alle Vorstellungen im Großen Haus bis Ende April ab.

Es werde mindestens zwei Wochen dauern, den Brandschaden zu beheben, so Theatersprecher Johannes Ehmann. Deshalb müssen auch die Symphoniekonzerte am Ostersonntag und am Ostermontag ausfallen. Die Premiere des Musicals "Der Zauberer von Oz" und drei Vorstellungen des Schauspiels "Mephisto" können ebenfalls nicht stattfinden. Der Kaufpreis für die Eintrittskarten werde erstattet, so Ehmann. Abonnenten könnten sie gegen Tickets anderer Stücke eintauschen. Die Vorstellungen im Kleinen Haus finden aber wie geplant statt.

Marode Technik schon länger ein Problem

Das Kleine Haus des Staatstheaters Braunschweig soll ab 2027 saniert werden, das Große Haus später. Marode Technik ist schon länger ein Problem. Wasser tropft im Staatstheater durch die Decke und die Drehbühne hakt.

Am Dienstag war laut dem Theatersprecher ein 30 Jahre alter Transformator ausgefallen. Der lokale Energieversorger habe diesen ausgetauscht. Danach sei es zum Kurzschluss im Schaltkasten gekommen. Laut Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen des Energieversorgers ein größerer Schaden verhindert werden.

Dennoch ist das gesamte Haus nun vom Netz: Von der Lichtanlage auf der Bühne über Telefonanlage bis hin zu den Bürocomputern - nichts geht mehr. Mindestens 14 Tage sollen die Reparaturen andauern.

