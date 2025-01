Stand: 28.01.2025 08:05 Uhr Mini-Schloss: Archäologen präsentieren Sensationsfund in Münster

In Münster stellen Archäologen heute einen einzigartigen Fund vor: Ein römisches Schloss, mit dem offenbar Geld- oder Schmuckkästchen abgeschlossen werden konnten. Es ist über 2.300 Jahre alt und mit seiner Größe von nur elf mal zwölf Millimetern kleiner als eine Ein-Cent-Münze. Bereits 2023 hatte ein Sondengänger das goldene Mini-Schloss im nordrhein-westfälischen Petershagen entdeckt. Präsentiert wird es bei einer Pressekonferenz von den Archäologen des Landschaftsverbandes in Münster - der Finder wird per Video zugeschaltet. | Sendebezug: 28.01.2025 07:30 | NDR Kultur