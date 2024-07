Stand: 02.07.2024 08:21 Uhr Landeskirche Hannover korrigiert Zahlen zu Missbrauchsfällen nach oben

Auf Druck von Betroffenen hat die hannoversche Landeskirche ihre Zahlen zu Fällen sexualisierter Gewalt in ihren Gemeinden und Einrichtungen nach oben korrigiert. Nach der Veröffentlichung der bundesweiten Missbrauch-Studie für die evangelische Kirche im Januar hätten Missbrauchsbetroffene kritisiert, dass die dort für die Landeskirche genannte Zahl zu niedrig sei, so die Landeskirche in Hannover. Bisher hatte Deutschlands größte Landeskirche von mindestens 140 betroffenen Personen seit 1946 gesprochen. Jetzt nennt sie mindestens 190 Betroffene, "die im kirchlichen Kontext sexualisierte Gewalt erlitten haben". | Sendebezug: | 02.07.2024 06:30 | NDR Kultur