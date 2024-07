Stand: 05.07.2024 16:33 Uhr Künstlerdorf Worpswede: Ein Wochenende mit offenen Ateliers

Vom 12. bis 14. Juli öffnen etwa 50 Künstlerinnen und Künstler in Worpswede bei Bremen ihre Ateliers. Dann erlauben sie täglich zwischen 11 und 18 Uhr einen Blick hinter die Kulissen, zeigen ihr Können und beantworten Fragen zu Techniken und Ideen, wie die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Klaudia Krohn, am Freitag mitteilte. Es gibt Atelierführungen zu Fuß und per Rad. Für abgelegenere Ateliers wird ein Shuttleservice organisiert. | Sendebezug: 05.07.2024 17:10 | NDR Kultur