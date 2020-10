ICE-Unglück von Eschede: Ein Superzug rast in die Katastrophe

3. Juni 1998: Beim schwersten Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik in Eschede sterben 101 Menschen, mehr als 100 werden teils schwer verletzt. Ein gebrochener Radreifen hat einen Intercity-Express (ICE) auf dem Weg nach Hamburg bei Tempo 200 entgleisen lassen. Rund 1.000 Helfer sind an der Unfallstelle im niedersächsischen Eschede im Einsatz. Auch Jahre nach der Katastrophe kämpfen Hinterbliebene, Verletzte und Helfer mit den seelischen und körperlichen Folgen dieser Katastrophe.