Freizeitmesse abf: Der Traum vom großen Abenteuer

Für Reiselustige und Sportbegeisterte beginnt am 30. Januar wieder Norddeutschlands größte Freizeitmesse abf auf Hannovers Messegelände. Mehr als 650 Aussteller präsentieren Produkte, Trends, Informationen und Dienstleistungen rund um die Themen Urlaub, Caravaning und Camping sowie Fahrrad und Outdoor. Den Schwerpunkt der internationalen Destinationen bildet mit einem über 1.000 Quadratmeter großen Sonderbereich das Partnerland Australien. Experten informieren über die verschiedenen Regionen des Landes und geben Ausflugs- und Reisetipps.

Stand Up Paddling für Besucher

Vorgestellt werden auch Reisen in Städte und besondere Regionen Deutschlands. Im Bereich "Aktiv im Urlaub" werden Angebote und Informationen zu Wander- und Kletterurlauben oder auch Reiterferien präsentiert. Im Bereich "Fahrrad und Outdoor" kommen neben Radfahrern auch Wasserratten auf ihre Kosten. Vorgestellt werden Kanus, Kajaks, Surfbretter, Schlauchboote, Wassersportartikel und passende Sportbekleidung. In einem 30 mal 5 Meter großen Indoor-Pool können sich Besucher kostenlos im sogenannten Stand Up Paddling versuchen.

Auto, Foto, Heimtier, Garten

Im Rahmen der abf finden auf dem Messegelände außerdem die "Autotage Hannover", die Messe "Photo + Adventure", die "Supreme Heimtiermesse" sowie die Bau- und Gartenmesse "B.I.G." statt. 2018 kamen insgesamt rund 92.000 Besucher zur abf.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr

