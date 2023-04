Zecken richtig entfernen und Stiche behandeln Stand: 11.04.2023 15:16 Uhr Zeckenstiche können Krankheiten wie FSME und Borreliose übertragen. Die richtige Kleidung, Insektensprays und eine Impfung schützen. Mit speziellen Werkzeugen lassen sich Zecken leicht entfernen.

Die häufigste Zeckenart in Deutschland ist der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) aus der Familie der Schildzecken. Das rotbraune Tier ist 2,5 bis 4 Millimeter groß und befällt ganz unterschiedliche Wirtstiere, zum Beispiel Wild, Hunde und Katzen, aber auch Menschen. Meist warten die Parasiten etwa einen Meter über dem Boden auf Nahrung - auch in gepflegten Parkanlagen oder Gärten in der Stadt. In Sekundenbruchteilen klammern sie sich an vorbeikommenden Lebewesen fest. Springen oder gar von Bäumen fallen können Zecken nicht, notwendig ist ein direkter Kontakt.

Haben die Sauger einen Wirt gefunden, gehen sie auf die Suche nach einer gut durchbluteten, leicht feuchten Hautstelle. Durch Kleidung können Zecken nicht stechen. Sie klammern sich aber daran fest und krabbeln dann zu einer geeigneten Stelle auf der Haut.

Zecke entfernen - so geht's

Eine Zecke, die in die Haut gestochen hat, muss so schnell wie möglich entfernt werden. Dazu die Zecke mit einer spitzen Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange dicht über der Haut fassen und vollständig herausziehen. Dabei leicht rütteln. Ein Herausdrehen ist nicht hilfreich. Besonders leicht funktioniert die Entfernung mit einer sogenannten Zeckenkarte. Beide Werkzeuge sind in Apotheken erhältlich.

Steht kein Werkzeug zur Verfügung, kann man mit den Fingernägeln oder einem Faden arbeiten. Falls vorhanden, eine Lupe verwenden. Den Körper der Zecke nicht quetschen oder drücken. Das Tier vor dem Entfernen nicht töten, auf keinen Fall Öl, Nagellackentferner oder ähnliches auf die Zecke geben. Die Einstichstelle nach dem Entfernen gründlich desinfizieren und markieren oder fotografieren, um etwaige spätere Rötungen zuordnen zu können.

Zeckenkopf stecken geblieben: Was tun?

Beim Entfernen der Zecke kann es passieren, dass ein Teil des Tieres in der Haut stecken bleibt. Meist handelt es sich nicht um den Kopf, sondern um einen Teil des Stechapparats. In diesem Fall nicht weiter an der Stelle herumbohren, sondern gut desinfizieren und im Auge behalten. In der Regel stößt der Körper den Rest von selbst ab.

Schutz vor Zecken: Lange Kleidung und Zecken-Sprays

Damit Zecken gar nicht erst eine Chance haben, ist es sinnvoll, einige Maßnahmen zu ergreifen:

Helle Kleidung tragen, die die Haut möglichst vollständig bedeckt.

tragen, die die Haut möglichst vollständig bedeckt. Zugänge verschließen : Hemd in die Hose und Hosenbeine in die Socken stecken.

: Hemd in die Hose und Hosenbeine in die Socken stecken. Anti-Zeckenmittel mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin alle zwei bis drei Stunden neu auftragen. Der von einigen Herstellern versprochene achtstündige Schutz ist nicht realistisch.

mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin alle zwei bis drei Stunden neu auftragen. Der von einigen Herstellern versprochene achtstündige Schutz ist nicht realistisch. Zeckenpinzette, Zeckenzange oder Zeckenkarte zum sicheren Entfernen mitnehmen.

oder zum sicheren Entfernen mitnehmen. Kleidung nach jedem Ausflug in die Natur ausschütteln, am besten über der hellen Badewanne, so sind die Zecken gut sichtbar.

am besten über der hellen Badewanne, so sind die Zecken gut sichtbar. Körper nach Zecken absuchen : Auch geschützte Hautstellen wie Achseln, Bauchnabel, Kopfhaut, Leisten oder den Genitalbereich genau betrachten.

: Auch geschützte Hautstellen wie Achseln, Bauchnabel, Kopfhaut, Leisten oder den Genitalbereich genau betrachten. Rechtzeitige FSME-Impfung bei Reisen in Risikogebiete: Für den vollen Impfschutz sind in der Regel drei Impfungen erforderlich.

Borreliose und FSME: Krank durch Zeckenstich

Der Zeckenstich selbst ist für Menschen ungefährlich, allerdings können dabei Krankheitserreger übertragen werden: unter anderem das Bakterium Borrelia burgdorferi, das Borreliose auslösen kann, sowie das Virus für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Lyme-Borreliose: Wanderröte als wichtiger Hinweis

Lyme-Borreliose ist weit verbreitet und kommt in ganz Deutschland vor. Etwa jede dritte Zecke trägt hierzulande den Erreger in sich. Das Übertragungsrisiko ist zunächst sehr gering, steigt aber nach zwölf Stunden Saugzeit deutlich an. Die Symptome der Infektion sind vielfältig und ähnelnd anfangs oft einer Grippe mit Abgeschlagenheit, Gelenk- oder Muskelschmerzen sowie Fieber. Als sicherer Hinweis auf Borreliose gilt die sogenannte Wanderröte, die bei rund 90 Prozent der Infektionen - auch noch Wochen später - um die Einstichstelle auftritt und sich vergrößert. Eine diagnostizierte Borreliose wird mit Antibiotika behandelt, derzeit gibt es noch keine Impfung.

FSME: Impfung schützt

Die zweite bekannte Krankheit, die Zecken übertragen können, hat eine wesentlich geringere Verbreitung: die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Pro Jahr erkranken daran in Deutschland einige Hundert Menschen. Zu den Risikogebieten zählen neben Süddeutschland auch der niedersächsische Landkreis Emsland, Österreich, Osteuropa und Skandinavien.

Etwa zehn Tage nach einer Infektion mit FSME treten grippeähnliche Symptome auf. Bei rund zehn Prozent der Betroffenen entzündet sich dann die Hirnhaut, in schweren Fällen auch Gehirn und Rückenmark. Es gibt kein Medikament, das gezielt gegen das FSME-Virus wirkt. Überwiegend heilt die Krankheit aber auch ohne Therapie vollständig aus, bei älteren oder geschwächten Menschen kann sie schlimmstenfalls tödlich verlaufen. Gegen FSME gibt es eine wirksame Impfung, die aber regelmäßig aufgefrischt werden muss. Wer sich häufig in Risikogebieten aufhält oder dort Urlaub macht, sollte rechtzeitig an den FSME-Impfschutz denken.

Zeckenstich oder Zeckenbiss? Mit ihren Mundwerkzeugen (Cheliceren) öffnen Zecken die Haut und bohren ihren Stechrüssel (Hypostom) in das Gewebe hinein, um zu saugen. Der Speichel verhindert, dass das Blut gerinnt und die Wunde verschließt. Deshalb spricht man nicht von einem Zeckenbiss, sondern von einem Zeckenstich. Um sich vollzusaugen, benötigen die Tiere viel Zeit. Bei erwachsenen Zecken kann das bis zu acht Tage dauern. Dabei schwellen sie an und werden mehr als einen Zentimeter groß. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Dieses Thema im Programm: Visite | 11.04.2023 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Infektion