Vegane oder vegetarische Ernährung: Gesund für Kinder? Stand: 24.06.2021 14:20 Uhr Aufschnitt aus Erbsenproteinen und Milchalternativen aus Reis und Hafer: Das Angebot mit vegetarischen und veganen Produkten wird immer größer. Vor allem bei jungen Menschen liegt fleischlose Ernährung im Trend. Ist das gesund?

Leyla ist 16 Jahre alt und isst schon sehr lange kein Fleisch mehr. Vor etwa zwei Jahren hat sie beschlossen, tierische Produkte ganz wegzulassen. "Fürs Klima sind tierische Produkte total schädlich", erklärt sie. Sie findet es unfair, dass viele Tiere, aber auch viele Menschen unter der Produktion von tierischen Lebensmitteln leiden müssten, "nur damit ich davon profitieren kann - für fünf Minuten Geschmack".

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Leyla wichtig. Sie engagiert sich bei Fridays For Future und folgt im Internet verschiedenen Blogs. Die haben die Jugendliche auch auf die Idee gebracht, ihre Ernährung umzustellen.

Informationen über eine ausgewogenen vegane Ernährung sind wichtig

In ihrem Freundeskreis ist Leyla die einzige Veganerin und musste sich schon so einiges anhören. "Was ist mit dem B12, was ist mit dem Kalzium? Du bist doch noch zu jung. Ja geht das überhaupt? Was isst du denn dann?" Auch Leyla selbst hatte erst Bedenken wegen ihres Alters - inzwischen sind die aber weg. Sie hat ein Ernährungsbuch gelesen, nimmt zusätzlich Vitamin B12 ein und achtet darauf, dass sie genügend Proteine isst.

Auf Eisen- und Proteinquellen für Veganer achten

Wenn man kein Fleisch ist, rät die Ernährungswissenschaftlerin Ute Alexy von der Universität Bonn, neben Eiweiß auch auf Eisen zu achten. "Eine gute Eisenquelle ist Vollkorngetreide - also Haferflocken, Vollkorngetreide oder Vollkornbrot. Eiweiß kommt ebenfalls aus Vollkorngetreide, das wissen viele Menschen nicht. Eine andere sehr gute Eisenquelle sind Hülsenfrüchte. Dazu zählen Erbsen, Bohnen und Linsen. Und das ist meines Erachtens eine wichtige Nährstoffquelle, die oft unterschätzt wird, weil sie noch viele andere wichtige Nährstoffe enthält und vor allem auch eine gute Ballaststoffquelle ist."

Auch Kinder und Jugendliche können tierische Produkte weglassen

Die Ernährungswissenschaftlerin empfiehlt eine möglichst vielfältige Ernährung. Je mehr man weglässt, desto mehr sollte man darauf achten, dass einem nichts fehlt, sagt Ute Alexy. Dann sieht sie aber kein Problem dabei, kein Fleisch zu essen oder tierische Produkte ganz wegzulassen - auch nicht bei Kindern und Jugendlichen.

Vegane Ernährung: Ethische Motive oder Abgrenzung?

Expertin Alexy beobachtet, dass in der Regel ethische Motive dahinter stecken, wenn junge Menschen sich entscheiden, vegetarisch oder vegan zu leben. Ernährungspsychologe Christoph Klotter hat aber auch noch eine andere Erklärung. Junge Menschen wollen sich durch ihre Ernährung abgrenzen: "Das ist ihre Art zu sagen, ich bin anders. Ich werde erwachsen, ich mache mich selbstständig und ich ernähre mich anders." Die 68er hätten versucht, sich über die Sexualität zu befreien. Heute würden wir uns über ein anderes, einzigartiges Essen vom Otto-Normal-Bürger abheben wollen.

Trend zu veganer oder vegetarischer Ernährung

Bisher sind es vor allem Mädchen und junge Frauen, die sich dafür entscheiden, vegetarisch oder vegan zu leben. Gut die Hälfte der Deutschen gibt aber inzwischen an, auch mal bewusst auf Fleisch zu verzichten. Der Ernährungspsychologe Klotter geht davon aus, dass sich dieser Trend noch verstärken wird.

