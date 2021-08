Süßstoffe in Light-Produkten können die Darmflora verändern Stand: 24.08.2021 09:22 Uhr Künstliche Süßstoffe, etwa in Light-Getränken, können auf Dauer zu Veränderungen der Darmflora führen. Eine aktuelle Studie zeigt die Wirkung von Saccharin, Sucralose und Aspartam.

Israelische Forscher zeigten in einem kleinen Experiment, dass sich der Blutzuckerspiegel nach dem Konsum von Saccharin verschlechterte. Das könnte ein Grund sein, warum Light-Produkte beim Abnehmen nicht helfen und ganz im Gegenteil sogar zu einer Gewichtszunahme führen können.

Infektionen durch Saccharin, Sucralose und Aspartam

Schon länger stehen Süßstoffe im Verdacht, das Mikrobiom zu verändern. Eine aktuelle Studie zeigt nun erstmals die Wirkung der drei am häufigsten in Lebensmitteln und Getränken verwendeten Süßstoffe auf dem Darm: Die Forschenden zeigten, dass Saccharin, Sucralose und Aspartam im Labor gesunde Darmbakterien veränderten. Sobald die Bakterien Escherichia coli und Enterococcus faecalis die Stoffe im Darm aufgenommen hatten, veränderten sie sich und konnten dann sogar die Darmwand durchdringen. Die eigentlich nützlichen Bakterien können großen Schaden anrichten, sobald sie den Darm verlassen. Überwindet zum Beispiel E. faecalis die Darmwand und gelangt in den Blutkreislauf, sammelt es sich in den Lymphknoten, Leber und Milz an und kann eine Reihe von Infektionen verursachen.

Kleine Mengen Zuckerersatzstoffe reichen aus

Um die Konzentration der Darmbakterien zu verändern, reichen kleine Mengen Süßstoffe. Bereits zwei Dosen eines süßstoffhaltigen Getränks können laut den Forschenden die Darmflora verändern und Infektionen wahrscheinlicher werden lassen. Bilden sich sogenannte Biofilme und Verklumpungen an der Darmwand, sind die sich dort befindenden Bakterien nicht nur gegen Antibiotika geschützt, sondern können auch Gifte absondern, die zu Krankheiten führen können.

Auf künstliche Süßstoffe und Zucker verzichten

Um schädlichen Veränderungen des Mikrobioms vorzubeugen, sollte man versuchen, ganz auf künstliche Süßstoffe zu verzichten - und sich lieber generell vom Zuckerkonsum entwöhnen. Schon nach kurzer Zeit verändert sich das Geschmacksempfinden und das Verlangen nach Süße lässt deutlich nach.

Experten zum Thema Dr. Matthias Riedl, Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe, Ernährungsmediziner

medicum Hamburg GbR (Medizinisches Versorgungszentrum)

Beim Strohhause 2

20097 Hamburg

(040) 80 79 79-0

www.medicum-hamburg.de



Prof. Dr. Samuel Huber

Direktor Medizinische Klinik und Poliklinik (Gastroenterologie mit Sektionen Infektiologie und Tropenmedizin)

Leiter der molekularen Gastroenterologie und Immunologie

Zentrum für Innere Medizin

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

20246 Hamburg

(040) 74 10-539 10

www.uke.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 24.08.2021 | 20:15 Uhr