Stress an den Feiertagen: Wie gehen Vera Cordes und Dr. Julia Fischer damit um? Stand: 12.12.2024 18:51 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Die Weihnachtszeit kann belastend sein. Wie vermeiden die Moderatorinnen Vera Cordes und Julia Fischer Weihnachtsstress? Und was essen sie in an den Feiertagen am liebsten?

Gerade im Dezember gibt es viel zu tun: Der Weihnachtsbaum muss gekauft, die Geschenke verpackt und das Festessen geplant werden. Wie vermeiden Visite Moderatorin Vera Cordes und Julia Fischer, Moderatorin und Host bei ARD Gesund auf Youtube, diesen Stress?

Wie kommst du gesund durch die Feiertage?

Vera Cordes: Wichtig ist bei mir das Schlafmanagement. Vor allem, wenn viel Familienbesuch da ist, werden die Nächte erfahrungsgemäß immer zu kurz. Das kompensiere ich mit mindestens einem täglichen Spaziergang und/oder einem 15 Minuten Nap auf der Couch. Damit erhalte ich mir die Feiertagskondition.

Julia Fischer: Ich liebe das Konzept 80:20 - zu 80 Prozent auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten, zu 20 Prozent aber nach Herzenslust das zu schlemmen, wonach mir ist. So mache ich es auch während der Feiertage und verkneife mir keine Lebkuchen, Klöben oder Knödel. Außerdem habe ich das Glück, dass mir Bewegung an der frischen Luft unglaublich gute Laune macht - ich werde also sicher auch während der Feiertage joggen gehen oder Freundinnen zum Sport treffen. Das empfehle ich euch allen - und wenn es nur ein Spaziergang an der frischen Luft ist!

Was ist dein Geheimtipp, um Stress an den Feiertagen zu vermeiden?

Vera Cordes: Mein Tipp lautet: Organisiere nicht zu viel. Auch wenn nicht alles perfekt ist, wird Weihnachten schön. Das muss ich mir allerdings auch selber immer wieder neu ins Stammbuch schreiben 😉.

Julia Fischer: Ich versuche, ausreichend im Voraus zu planen und meine To-do-Listen rechtzeitig abzuhaken, damit ich gar nicht erst in totalen Stress gerate. Ehrlicherweise funktioniert das nicht immer und irgendwann muss ich doch rennen, aber dann versuche ich, mir das nicht übel, sondern es mit Humor zu nehmen. Sowieso bin ich überzeugt: Die innere Einstellung ist der Schlüssel. Mit einem positiven Mindset macht alles mehr Spaß - und der Stress hat schlechte Karten. Ich hab aber auch gut Reden: Ich habe nur tolle Verwandte (auch angeheiratete) und freue mich riesig, mit allen Zeit zu verbringen - also einfach keine bad vibes bei mir.

Welches gesunde Rezept darf bei dir in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen?

Vera Cordes: Gesund ist ja eigentlich alles, von dem man sich nicht zu viel einverleibt. Bei meinem Lieblingsdessert Limetten-Mousse ist diese Gefahr allerdings leider groß. Sooo lecker! Aus frischen Limetten, griechischem Joghurt, Sahne und einer Portion Puderzucker entsteht eine fruchtig frische lockere Mousse, die bei uns an keinem Feiertag fehlen darf.

Julia Fischer: Eines meiner Lieblingsgerichte ist Hühnerfrikassee. Dass essen wir, seit ich denken kann am Zweiten Weihnachtstag. Köstlich! Und durch das magere und proteinreiche Hühnerfleisch, viel Gemüse sowie eine lang eingekochte Brühe sogar gesund!

