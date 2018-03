Stand: 19.03.2018 08:50 Uhr

So bleibt Brot lange frisch

Brot schmeckt frisch am besten, aber mit der richtigen Lagerung ist es auch nach Tagen noch lecker. Während Sauerteig bis zu einer Woche hält, kann Weizenbrot mit einem hohen Hefeanteil schon nach zwei bis drei Tagen verdorben sein. Denn je mehr Sauerteig im Brot, desto länger bleibt es frisch.

Markt - 19.03.2018 20:15 Uhr







Papier entzieht dem Brot die Feuchtigkeit

Wie sollte man das Brot also lagern? In Papier oder in Plastik? Papier entzieht dem Brot die Feuchtigkeit. Die Folge: Die knusprige Kruste wird weich und die Krume, das Innere des Brotes, hart. Plastik ist eine ideale Brutstätte für Pilze, Viren und Bakterien - denn Plastik schafft eine warme und luftdichte Hülle. Es entsteht Schimmel.

Auch wenn nur Teile des Brotes befallen sind, sollte man zur Sicherheit das ganze Brot entsorgen, denn die Schimmel-Sporen sind hochgradig giftig. Sie können Leber und Niere angreifen.

Aber warum schimmelt das abgepackte Brot aus dem Supermarkt und dem Discounter nicht? Dem Brot sind in der Regel Mono- und Diglyceride (E471) beigefügt, künstliche Enzyme, die Wasser binden. Diese werden nach dem Verzehr über den Fettstoffwechsel ausgeschieden, sind also gesundheitlich unbedenklich.

Unglasierte Keramik- oder Tonbehälter am besten geeignet

Ernährungsexperten favorisieren zur Lagerung von frischem Brot einen Topf aus unglasierter Keramik oder Ton. Die offenen Poren nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf wieder an das Brot ab. Da die Luft zirkulieren kann, ist die Gefahr von Schimmel geringer als bei Plastik oder Papier. Um Schimmel vorzubeugen, sollte aber auch der Brottopf einmal die Woche gründlich gereinigt werden - am besten eignet sich Essigwasser. Die beste Raumtemperatur für die Lagerung liegt bei etwa 18 Grad.

Im Kühlschrank wird Brot pappig

Im Kühlschrank ist das Brot schon nach einem Tag altbacken. Grund ist die Retrogradation: Die Stärkemoleküle im Brot geben Wasser ab, dadurch wird das Brot pappig und schmeckt nicht mehr. Eine Alternative ist das Einfrieren in Scheiben oder Portionen. So kann Brot rund drei Monate gelagert werden und außerdem gehen keine wertvollen Nährstoffe verloren.

So lange halten Brote Bei optimaler Lagerung bleiben Brote mit Sauerteig mehrere Tage frisch:

Weizenbrote bis zu 2 Tage

Weizenmischbrote 2 bis 4 Tage

Roggenmischbrote 3 bis 5 Tage

Roggenbrote 4 bis 6 Tage

Schrot- und Vollkornbrote 7 bis 9 Tage



Quelle: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.

Abgepackte Schnittbrote sind übrigens die einzigen, die Konservierungsmittel enthalten dürfen. Dies muss auf der Verpackung gekennzeichnet sein. Auch viele Bäcker nutzen diverse Zusatzstoffe, zum Beispiel, um den Teig schneller backbar zu machen oder damit er besser aufgeht. Diese Stoffe gehen aber beim Backprozess verloren und müssen deshalb nicht aufgelistet werden.

Andere Bäcker setzen auf Handwerkskunst: Für die "Kochstückchen", wie sie der Profi nennt, wird ein Teil des Backmehls in heißem Wasser aufgekocht und kräftig verrührt. Die Mehlpampe schleust die Feuchtigkeit in den noch rohen Brotteig. Dadurch, dass das Wasser gebunden ist, bleibt es länger im Brot und wird erst später nach und nach wieder abgegeben. Das Brot bleibt länger frisch.

Interviewpartner im Beitrag: Dennis Hoppe
Ernährungsberater

Ernährungsberater

Health Company, Ernähungsberatung

Falkenweg 24

21717 Fredenbeck

Tel. (04149) 93 29 36 oder 0151 184 296 76

Internet: www.healthcompanyhamburg.de/



Wolfgang Heyderich

Konditorei Bäckerei Heyderich

Harsefelder Straße 24

21680 Stade

Tel. (04141) 612 14

Fax: (04141) 623 58

E-Mail: info@heyderich.de

Internet: www.heyderich.de/baeckerei-konditorei-heyderich-stade

Dieses Thema im Programm: Markt | 19.03.2018 | 20:15 Uhr