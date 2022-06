Retinitis pigmentosa: Gentherapie rettet das Augenlicht Stand: 14.06.2022 10:30 Uhr Bei Retinitis pigmentosa leiden die Betroffenen unter einem eingeengten Gesichtsfeld und können in der Dämmerung nichts sehen. Eine neuartige Gentherapie soll das Fortschreiten der Erkrankung nun aufhalten.

Eine mögliche Ursache der Netzhauterkrankung Retinitis pigmenetosa ist ein genetischer Defekt, der nach und nach zur Zerstörung der Fotorezeptoren in der Netzhaut führt. Diese Rezeptoren sind dafür zuständig, Lichtreize in elektrische Impulse zu verwandeln, damit das Gehirn sie wahrnehmen kann. Um reibungslos zu funktionieren, müssen sich die Sehzellen ständig erneuern. Doch dafür ist das Protein RPE 65 erforderlich, welches bei der genetisch bedingten Form der Retinitis pigmentosa nicht produziert wird.

Die Bauanleitung für das Protein liegt auf einem speziellen Gen, das im menschlichen Erbgut zweimal vorhanden ist. Sind beide Genkopien defekt, kann das Protein nicht hergestellt werden. Der Sehzyklus ist gestört, die Netzhaut geht mit der Zeit zugrunde. Die Betroffenen leiden unter einem eingeengten Gesichtsfeld und können in der Dämmerung nichts sehen. Im weiteren Verlauf führt die Erkrankung meist zur völligen Erblindung und eine Therapie gab es bisher nicht.

Neue Gentherapie soll Nachtblindheit lindern

Eine neuartige Gentherapie soll das Fortschreiten der Erkrankung nun aufhalten und die typische Nachtblindheit lindern. Dafür werden intakte Gene, verpackt in Virushüllen, unter die Netzhaut gespritzt. Sie übernehmen die Funktion der defekten Gene und produzieren das fehlende Protein. Mit dem Protein bleiben die noch verbliebenen Sehzellen intakt. Bereits abgestorbene Sehzellen sind allerdings unwiederbringlich verloren, so dass der richtige Zeitpunkt für die Gentherapie gefunden werden muss.

Bei dem Eingriff wird zunächst der Glaskörper entfernt, dann die Netzhaut abgelöst, um möglichst viele gesunde Gene in die Zellen einbringen zu können. Operiert wird mit feinsten Instrumenten und mit Hilfe von 3D-Technik, um den Augenhintergrund räumlich zu sehen.

Erstmals Gentherapie am Menschen

Erstmals in der Medizin findet diese Gentherapie am Menschen selbst statt und nicht in Zellen, die vorher vom Patienten gewonnen wurden und dann wieder zurückinjiziert werden. Das Medikament ist extrem teuer: Mehr als 340.000 Euro kostet es pro Auge. Neben der aufwendigen Entwicklung dieser Therapie ist dafür die geringe Zahl der Betroffenen verantwortlich: In Deutschland haben nur etwa 100 bis 200 Menschen diesen speziellen Gendefekt. Kommen sie für die Genersatztherapie infrage und werden sie rechtzeitig behandelt, haben sie die Chance, ein fast normales Leben zu führen.

