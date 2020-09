Stand: 14.09.2020 11:39 Uhr - Visite

Plasma-Pen: Wirksame Therapie gegen chronische Wunden

Künstlich hergestelltes Plasma heilt chronische Wunden und soll Krebszellen zum Absterben bringen. Obwohl das sogenannte Kalt-Plasma nur 30 Grad warm ist, tötet es Viren, Bakterien und Pilze innerhalb weniger Minuten ab.

Was genau ist Plasma?

Plasma (griechisch: das Formbare) wird auch als vierter Aggregatzustand bezeichnet. Einfach erklären lässt sich das am Beispiel von Wasser: Als Eis ist Wasser ein fester Körper. Führt man ihm Energie in Form von Wärme zu, wird es flüssig und schließlich gasförmig. Wird einem Gas Energie zugeführt, entsteht ein Plasma. In diesem Zustand lösen sich äußere Elektronen von den Gasatomen oder -molekülen. In einem Plasma bewegen sich Atome oder Moleküle, Ionen (Atome, denen ein Elektron fehlt oder auch mehrere) und Elektronen frei umher und wirken aufeinander ein.

Ein Plasma ist also ein ionisiertes Gas, das als elektrisch leitendes Medium besondere Eigenschaften besitzt. Materie im Plasmazustand findet sich in der Sonne und anderen Sternen. Aber auch der von der Sonne ausgehende Sonnenwind und die geladenen Teilchen, die im Magnetfeld der Erde gefangen sind, bilden Plasmen.

Die in der Medizin verwendeten Niedertemperatur-Plasmen sind nur teilweise ionisierte Gase, deren freie Elektronen äußerst reaktionsfreudig sind.

Plasma-Pen gegen aggressive Keime

Bei offenen Beinen oder infizierten chronischen Wunden, bei denen keine andere Therapie mehr anschlägt, vernichtet das Kalt-Plasma die aggressiven Keime und regt zugleich das Zellwachstum und damit die Heilung an. Außerdem sorgt es für eine bessere Sauerstoffversorgung in der Haut und den Zellen. In einer ersten wissenschaftlichen Studie hat sich gezeigt: Plasma trägt entscheidend zur Wundheilung bei, Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten (Stand: September 2020).

Der Plasma-Pen ist nicht größer als ein Füller. Er ist zwar als Medizinprodukt zugelassen, doch die Kassen übernehmen die Kosten der Behandlung nicht. Die Kosten ab zehn Euro pro Sitzung, je nach Größe der Wunde und Dauer der Einzelbehandlung, müssen Betroffene selbst bezahlen.

Plasma wird auch in der Zahnmedizin genutzt

Derzeit entwickeln die Wissenschaftler die Geräte weiter, erproben verschiedene Zusammensetzungen des Gases und arbeiten sowohl an neuartigen Wundauflagen, die für die Behandlung an Strom angeschlossen werden, als auch an einem Plasma-Endoskop, mit dem Ärzte auch in Körperhöhlen arbeiten können. In der Zahnmedizin wird Plasma bereits genutzt, um vor dem Einsetzen von Implantaten Keime abzutöten und Zahnfleischentzündungen zu bekämpfen.

Plasma gegen Krebs: Noch fehlen Studien

Durch Zufall haben Ärzte bei der Wundbehandlung entdeckt, dass unter einer Plasmatherapie nicht nur Bakterien verschwinden, sondern auch Krebszellen. In Gewebeproben außerhalb des Körpers hat man dann festgestellt, dass das Plasma Krebszellen nicht sofort zerstört. Es legt aber in den Krebszellen quasi einen Schalter um, der sie letztendlich absterben lässt. Doch hier stehen die Forscher noch am Anfang.

Experten zum Thema Prof. Dr. Steffen Emmert, Klinikdirektor

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie

Universitätsmedizin Rostock

Strempelstraße 13

18057 Rostock

www.dermatologie.med.uni-rostock.de



Prof. Dr. Klaus-Dieter Weltmann, Physiker und Direktor

Dr. Kai Masur, Biochemiker

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) e.V.

Felix-Hausdorff-Straße 2

17489 Greifswald

www.inp-greifswald.de



Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Hans-Robert Metelmann, Direktor

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/Plastische Operationen

Universitätsmedizin Greifswald

Ferdinand-Sauerbruch-Straße DZ7

17475 Greifswald

(03834) 86 71 60

www2.medizin.uni-greifswald.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 15.09.2020 | 20:15 Uhr