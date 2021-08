Phagentherapie: Bakterien mit Viren bekämpfen Stand: 29.07.2021 10:45 Uhr Viren können im Kampf gegen multiresistente Keime helfen. Sogenannte Bakteriophagen zerstören Bakterien, wenn kein Antibiotikum mehr gegen die Keime hilft.

Immer mehr Bakterien werden resistent gegen Antibiotika, die zuvor jahrelang gut gewirkt hatten. Im Kampf gegen solche multiresistenten Keime setzen Ärzte in den früheren Ostblockstaaten schon lange erfolgreich auf Viren, sogenannte Bakteriophagen. Auch in Deutschland gewinnt die Forschung an Bedeutung.

Phagen bringen Viren zum Platzen

Phagen zerstören Bakterien - es sind unterschiedliche Viren, die jeweils auf ein bestimmtes Bakterium spezialisiert sind. Trifft ein Phage auf "sein" Bakterium, heftet er sich an dessen Zellwand und injiziert seine DNS. Auf Befehl der Phagen-DNS produzieren die Bakterienzellen neue Phagen. Schließlich sind so viele dieser speziellen Viren im Bakterium, dass es platzt und die neuen Phagen freisetzt. Die wiederum greifen andere Bakterien an - bis schließlich alle Bakterien zerstört sind. Dann verschwinden auch die Viren wieder, denn sie haben keinen Wirt mehr.

Um Phagen gegen eine bakterielle Infektion einsetzen zu können, werden die beteiligten Bakterien zunächst identifiziert und vermehrt, um sie anschließend mit verschiedenen Phagen zu konfrontieren. Greift einer dieser Phagen die Bakterien im Labor an, wird er in das infizierte Gewebe injiziert.

Forscher filtern Phagen aus dem Wasser

Phagen tummeln sich überall, wo Bakterien sind: in der Umwelt, auf unserem Körper und vor allem in Abwässern. Um Phagen zu isolieren, wird das Wasser gefiltert. Anschließend werden die Viren vermehrt und in ihrer Wirkung gegen Bakterien erprobt.

Um die Viren auch als Medikament nutzen zu können, müssen sie in Studien getestet werden. Da es viele multiresistente Bakterien gibt und jeder Phage nur gegen ein bestimmtes Bakterium wirkt, sind viele teure und aufwendige Studien erforderlich.

Phagentherapie in Deutschland noch selten

Das Leibniz-Institut in Braunschweig hat die größte Phagen-Sammlung in Deutschland zusammengetragen. Aktuell lagern dort bereits 673 Phagen zu Forschungszwecken. Erkrankte tragen dabei die Kosten und der Arzt das Risiko, nicht zugelassene Medikamente einzusetzen.

Expertinnen und Experten zum Thema Dr. Evgenii Rubalskii, Gastarzt

Priv.-Doz. Dr. Christian Kühn, Oberarzt

Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie (HTTG)

Medizinische Hochschule Hannover

Carl-Neuberg-Straße 1

30625 Hannover

www.mh-hannover.de



Dr. Christine Rohde, Mikrobiologin

Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Inhoffenstraße 7b

38124 Braunschweig

www.dsmz.de



Informationen zum Einsatz von Bakteriophagen vom Leibniz-Institut (englischsprachig)

www.dsmz.de

