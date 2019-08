Stand: 02.08.2019 11:21 Uhr

Parodontitis erkennen, behandeln und vermeiden

Fast jeder Zweite in Deutschland leidet im Laufe seines Lebens unter einer mehr oder weniger ausgeprägten Zahnbettentzündung. Der Fachbegriff ist Parodontitis, umgangssprachlich wird die Erkrankung auch Parodontose genannt. Typische Symptome einer Parodontitis sind ein rötlich bis bläulich verfärbtes Zahnfleisch und Zahnfleischbluten.

So entsteht Parodontitis

Siedeln sich Bakterien aus der Mundhöhle auf rauen Zahnbelägen aus Nahrungsresten und Speichelbestandteilen an, scheiden sie Säuren und Giftstoffe aus. Diese können eine fortschreitende Zahnfleischentzündung auslösen bis hin zur Entzündung des gesamten Zahnbettes mit einem im Röntgenbild sichtbaren Knochenabbau um den Zahn. Bei einer Parodontitis bilden sich tiefe Taschen am Zahnfleischrand, in denen Nahrungsreste hängen bleiben. Bakterien können sich in den Taschen optimal vermehren.

Das passiert bei einer Parodontitis











Bakterien verteilen sich im Körper

Eine Parodontitis gefährdet nicht nur Zahnfleisch und Zähne. Sie gilt auch als Risikofaktor für Herzerkrankungen, Rheuma und Diabetes:



Durch die chronische Entzündung schwindet der Knochen und das Zahnfleisch zieht sich zurück, sodass die empfindlichen Zahnhälse frei liegen und Zähne wackeln.

Bakterien können in die Blutbahn gelangen, Entzündungsstoffe im Körper verteilen und dadurch Schäden an anderen Organen und Geweben verursachen. Sie können auch den Übertritt von Zuckermolekülen aus der Blutbahn in die Zellen behindern und so den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen.

Eine Parodontitis beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit und führt zu erhöhten Entzündungswerten im Blut.

Risikofaktoren für Parodontitis

Zu den Risikofaktoren für Parodontitis zählen:



schlechte Zahnpflege

Zahnstein

falsche Ernährung

Rauchen

Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes

Diagnose der Zahnbettentzündung

Der Zahnarzt kann ohne großen Aufwand bei der Routineuntersuchung den Grad einer möglichen Parodontitis ermitteln. Mit einer Spezialsonde misst er dazu vorsichtig die Tiefe der einzelnen Zahnfleischtaschen und die Blutungsneigung. Die Ergebnisse fasst er in einem Index zusammen, dem PSI (Parodontaler Screening-Index). Es gibt vier Stufen. Bei PSI 1 und 2 liegt die Taschentiefe unter 3,5 Millimeter, bei PSI kommen aber Zahnstein oder Beläge dazu, die gefährlich werden können. Bei einem PSI 3 besteht der Verdacht auf eine leichte bis mittelschwere Parodontitis, die Taschentiefen liegen zwischen 3,5 und 5,5 Millimeter. PSI 4 bedeutet eine mittelschwere bis schwere Parodontitis mit Taschentiefen über 5,5 Millimeter.

Ernährungsumstellung auf antientzündliche, zuckerarme Kost

Zur Ursachenbekämpfung bei Parodontitis gehört neben besserer Mundhygiene auch die Umstellung auf eine ausgewogene, antientzündliche Ernährung. Besteht bereits ein Diabetes, dann ist auf eine gute Einstellung des Blutzuckers zu achten. Hier hilft die Orientierung am Logi-Prinzip: Kohlenhydrate sind deutlich zu reduzieren, insbesondere Zucker - auch versteckter Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln - und helles Mehl.

Die richtige Ernährung beugt Parodontitis vor und ist Voraussetzung dafür, dass eine Zahnbettentzündung dauerhaft ausheilen kann.

Ernährungstherapie bei Parodontitis Ernährung bei Parodontitis Viel Gemüse und antientzündliche Lebensmittel kommen auf den Speiseplan. Vollkorn ersetzt helles Mehl. Zwischen den drei täglichen Mahlzeiten sollten gute Pausen liegen. mehr Rezepte bei Parodontitis Wenig Zucker - dagegen viel Gemüse, gute Öle und Gewürze machen der Zahnbettentzündung den Garaus. Probieren Sie unsere leckeren Rezepte. mehr Entzündungen mit gesunder Ernährung lindern Nicht nur bei Infekten, sondern auch bei Krankheiten wie Arthrose, Rheuma, Diabetes oder Gefäßleiden sind Entzündungsprozesse im Spiel. Wirksame Waffen dagegen stecken im Essen. mehr

Zahnreinigung und chirurgische Eingriffe gegen Parodontitis

Erst wenn die hartnäckigen Beläge beseitigt sind, hat das Zahnfleisch eine Chance abzuheilen. Um die Erkrankung zu bekämpfen, werden die Zahnbeläge (Plaques) im Wege einer professionellen Zahnreinigung (PZR) mechanisch entfernt.

Zahnfleischtaschen mit einer Tiefe von mehr als sieben Millimetern müssen chirurgisch gereinigt werden, weil die Zahnpflegeinstrumente nicht alle betroffenen Stellen erreichen. Dabei wird das Zahnfleisch unter örtlicher Betäubung heruntergeklappt, um die Plaques und Ablagerungen darunter zu entfernen. Anschließend erhält der Patient für einige Tage hochdosierte Antibiotika, um die Entzündung zu bekämpfen. Nach der Behandlung zieht sich das Zahnfleisch zusammen und legt sich an die Zähne an.

Kaltes Plasma gegen Parodontitis

In einigen Fällen kann eine Therapie mit kaltem Plasma eine Operation überflüssig machen. Kaltes Plasma ist Umgebungsluft, die mit Sauerstoff angereichert wird. Bei einer Plasmabehandlung wird zunächst der Zahnstein unter dem Zahnfleisch per Ultraschall entfernt. Im Anschluss setzt der Zahnarzt eine weiche Bissschiene ein, die über einen Schlauch mit dem Plasmagerät verbunden ist. Während der zehnminütigen Sitzung umflutet kaltes Plasma alle Zahnfleischflächen: Dabei zerstört es die Zellmembranen der Bakterien, deaktiviert Viren und reinigt die Wundflächen. Der große Vorteil des Plasmas ist, dass es auch die tiefen Zahnfleischtaschen erreicht und sehr effektiv reinigt. Pro Sitzung kostet die Plasmatherapie etwa 45 Euro.

Parodontitis: Tipps zur Vorbeugung

Zahnzwischenräume reinigen: Machen Sie sich die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume zur Gewohnheit - am besten entweder morgens oder abends. Verwenden Sie in jedem Zahnzwischenraum die passende Interdentalbürste. Vor allem bei größeren Zahnzwischenräumen, aber auch bei Brücken oder Zahnspangen sind Interdentalbürsten besser geeignet als Zahnseide. Bei der Auswahl der passenden Bürsten und bei Fragen zur richtigen Anwendung helfen Prophylaxe-Assistenten der Zahnärzte. Zwischen eng stehenden Zähnen ist Zahnseide eine gute Wahl.

Machen Sie sich die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume zur Gewohnheit - am besten entweder morgens oder abends. Verwenden Sie in jedem Zahnzwischenraum die passende Interdentalbürste. Vor allem bei größeren Zahnzwischenräumen, aber auch bei Brücken oder Zahnspangen sind Interdentalbürsten besser geeignet als Zahnseide. Bei der Auswahl der passenden Bürsten und bei Fragen zur richtigen Anwendung helfen Prophylaxe-Assistenten der Zahnärzte. Zwischen eng stehenden Zähnen ist Zahnseide eine gute Wahl. Interdentalbürsten richtig anwenden: Interdentalbürsten immer vollständig durch den Zwischenraum schieben, aber nicht mit Gewalt. In jedem Zahnzwischenraum die Bürste fünfmal hin- und herbewegen und immer wieder unter fließendem Wasser reinigen. Zum Schluss noch einmal gründlich abwaschen und zum Trocknen aufstellen. Interdentalbürsten müssen regelmäßig gewechselt werden.

Interdentalbürsten immer vollständig durch den Zwischenraum schieben, aber nicht mit Gewalt. In jedem Zahnzwischenraum die Bürste fünfmal hin- und herbewegen und immer wieder unter fließendem Wasser reinigen. Zum Schluss noch einmal gründlich abwaschen und zum Trocknen aufstellen. Interdentalbürsten müssen regelmäßig gewechselt werden. Ölziehen schwemmt Bakterien aus: Führen Sie täglich bis zu dreimal eine Mundspülung mit Schwarzkümmelöl durch. Dazu 1-2 TL Schwarzkümmelöl auf das Zahnfleisch geben und einreiben. Lassen Sie es einige Minuten einwirken und spucken den Rest anschließend aus. Sie können es auch mit entsprechenden Mundbewegungen durch die Zähne "ziehen": Das sogenannte Ölziehen ist ein bekanntes ayurvedisches Naturheilverfahren. Schwarzkümmel enthält leicht antibakteriell wirkende ätherische Öle.

Führen Sie täglich bis zu dreimal eine Mundspülung mit Schwarzkümmelöl durch. Dazu 1-2 TL Schwarzkümmelöl auf das Zahnfleisch geben und einreiben. Lassen Sie es einige Minuten einwirken und spucken den Rest anschließend aus. Sie können es auch mit entsprechenden Mundbewegungen durch die Zähne "ziehen": Das sogenannte Ölziehen ist ein bekanntes ayurvedisches Naturheilverfahren. Schwarzkümmel enthält leicht antibakteriell wirkende ätherische Öle. Grünen Tee trinken: Wer regelmäßig grünen Tee trinkt, stärkt damit sein Zahnfleisch und kann laut einer japanischen Studie auch einer Parodontitis vorbeugen.

Wer regelmäßig grünen Tee trinkt, stärkt damit sein Zahnfleisch und kann laut einer japanischen Studie auch einer Parodontitis vorbeugen. Rauchen aufgeben: Raucher haben neben vielen anderen Risiken auch ein sechsmal höheres Risiko, an Parodontitis zu erkranken.

Raucher haben neben vielen anderen Risiken auch ein sechsmal höheres Risiko, an Parodontitis zu erkranken. Zahnärzte empfehlen, zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen. Ihre Kosten werden zwar nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, sie befreit die Zähne aber gründlich von Belägen. Sinnvoll ist auch eine Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt alle sechs Monate.

Weitere Informationen Rezepte bei Parodontitis Wenig Zucker - dagegen viel Gemüse, gute Öle und Gewürze machen der Zahnbettentzündung den Garaus. Probieren Sie unsere leckeren Rezepte. mehr

Experten zum Thema Univ.-Prof. Dr. Henrik Dommisch, Direktor

Parodontologie und synoptische Zahnmedizin

Centrum 3 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Aßmannshauser Straße 4-6

14197 Berlin

(030) 450-56 23 22

parodontologie.charite.de



Dr. Bernd Heinz, Zahnarzt und Parodontologe

Maria-Louisen-Straße 31 a

22301 Hamburg

(040) 46 44 49

www.praxis-dr-heinz.de



Weitere Informationen

Deutsche Parodontose Hilfe e.V. Herne

Kirchhofstraße 2

44623 Herne

www.parodontosehilfe.de



Online-Portal mit vielen Tipps zur richtigen Zahn- und Zahnfleischpflege

www.denta-expert.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 06.08.2019 | 20:15 Uhr