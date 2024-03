Dabei handelt es sich um ein in Deutschland noch recht neues Verfahren, bei dem unter Vollnarkose die Myome erhitzt werden und sich in der Folge zurückbilden. Der Zugang erfolgt dabei über die Scheide. Je nach Größe des einzelnen Myoms dauert das Erhitzen auf die notwendige Temperatur von 105 Grad ein bis zwei Minuten. Bei allen Myomen, die man per Sonde über die Gebärmutterhöhle erreichen kann, ist die Radiofrequenztherapie eine sichere und effiziente Therapiemöglichkeit. Myome, die außen an der Gebärmutter sitzen, können mit diesem Verfahren nicht erreicht werden. Da die Myome bei der Radiofrequenztherapie nicht wie bei den meisten anderen Operationsverfahren aus der Gebärmutter herausgeschnitten werden, bleibt deren Struktur unversehrt. Das gilt als günstige Voraussetzung für spätere Schwangerschaften mit Spontangeburt. 2024 wird im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses in einer Studie an der Uniklinik Tübingen untersucht, ob der bislang stationär durchgeführte Eingriff in Zukunft auch ambulant angeboten werden kann.