Stand: 07.08.2020 14:52 Uhr - Visite

Mit Bitterstoffen Leber und Galle stärken

Mit Bitterstoffen schützen sich Pflanzen vor Fressfeinden. Bei Menschen fördern sie die Durchblutung und Verdauung, stärken das Immunsystem und regen schon bei der Aufnahme im Mund den Fettstoffwechsel in Leber und Galle an. Bitterstoffe sind als Präparate erhältlich und von Natur aus in bestimmten Lebensmitteln enthalten.

Bitterstoffe in Lebensmitteln

Wer Leber und Galle etwas Gutes tun will, sollte mehrmals pro Woche Bitterstoffe zu sich nehmen. Besonders viele Bitterstoffe liefern diese Lebensmittel:

Löwenzahn, vor allem die Stiele

Radicchio, Chicorée, Rucola

Schokolade mit möglichst hohem Kakaoanteil

Bitterstoff-Präparate: Kapseln oder Tropfen?

Bitterstoffe sind zum Beispiel in Präparaten aus Mariendistel und Artischocken enthalten, außerdem in Tees aus Brennessel und Löwenzahn. Bei der Einnahme von Kapseln setzt die Wirkung der Bitterstoffe erst in Magen und Darm ein. Der Reiz über den Mund entfällt.

Bitterstoff-Tropfen vertreiben das Hungergefühl, das Verlangen nach Süßem kann nachlassen. Das erleichtert den Verzicht auf Zucker und kann beim Abnehmen helfen.

