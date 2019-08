Stand: 20.08.2019 09:58 Uhr

Lebenswichtige Medikamente nicht lieferbar

Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den besten und teuersten der Welt. Dennoch kommt es bei lebenswichtigen Medikamenten immer wieder zu Lieferengpässen. Häufig betroffen sind Kranke, die in besonderem Maß auf das richtige Medikament in der richtigen Dosis zur richtigen Zeit angewiesen sind.

Knapp: Hormone, Kochsalzlösung und Schmerzmittel

Ein aktuelles Beispiel sind Hormonpräparate für Schilddrüsenerkrankungen, die intravenös verabreicht werden. Sie müssen zurzeit in der Klinikapotheke aus Tabletten selbst hergestellt werden. Selbst einfache Kochsalzinfusionen oder Schmerzmittel wie Ibuprofen sind für Klinikapotheken mitunter kaum zu bekommen. Noch dramatischer ist die Lage in niedergelassenen Apotheken.

Ist ein Medikament nicht lieferbar, versuchen die Apotheker, ein Ersatzpräparat zu besorgen. Aber das wird immer schwieriger. Und nicht immer wirken die Ersatzpräparate genauso wie das gewohnte Mittel. Das kann vor allem für Betroffene, die viele verschiedene Medikamente einnehmen, zum Problem werden.

Probleme in der Produktion als Ursache

In den allermeisten Fällen seien Mängel in der Produktion Ursache der Versorgungs- und Lieferengpässe, vermuten die Experten. Um den Gewinn zu steigern, lassen Pharmaunternehmen die Wirkstoffe oft ausschließlich in Ländern wie Indien oder China produzieren. Dort sind sie zum Teil von einem einzigen Hersteller abhängig. Kommt es zu Problemen in der Produktion, kann ein Medikament vorübergehend nicht mehr hergestellt werden und die Vorräte gehen weltweit rasch zur Neige.

Rabattverträge verschärfen Lieferengpass

Eine Mitschuld an den Versorgungsproblemen geben Apotheker den Krankenversicherungen. Diese schließen mit den Herstellern Rabattverträge ab. Dadurch wird die Gewinnspanne der Pharmaunternehmen kleiner.

Um Geld zu sparen, legen Arzneimittelhersteller kaum noch Vorräte an, sondern produzieren nur noch nach Bedarf. Und wenn die Produktion eines knappen Medikaments wieder anläuft, werden zunächst die Länder beliefert, in denen die Unternehmen die besten Preise erzielen.

Informationen zu schwer lieferbaren Medikamenten

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) informiert als zuständige Bundesbehörde über aktuelle Lieferengpässe. So können sich Ärzte und Apotheker einen Überblick verschaffen und die vorhandenen Restbestände den Erkrankten zukommen lassen, die sie am dringendsten benötigen.

Forderung nach staatlichem Eingriff

Doch Transparenz allein löst das Problem nicht, denn in allen Bereichen fehlen Medikamente - in der Krebstherapie, bei Impfstoffen, Antibiotika und Narkosemitteln. Mittlerweile fordern Ärzte und Apotheker deshalb bundesweit neue Gesetze. Sie sollen Pharmaunternehmen bei wichtigen Medikamenten zur Vorratshaltung verpflichten und bei ausbleibenden Lieferungen harte Strafen vorsehen.

Weitere Informationen Probleme mit Lieferengpässen von Medikamenten Medikamente sind ein wichtiger Teil der medizinischen Versorgung. Doch immer häufiger fehlen Arzneimittel in Krankenhäusern. Was ist der Grund für den Engpass? mehr Lebensgefahr durch gefälschte Medikamente An gefälschten Medikamenten sterben jedes Jahr weltweit bis zu eine Million Menschen. Die WHO hält jedes zweite im Internet angebotene Arzneimittel für eine Fälschung. mehr

Experten zum Thema Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor Klinik für Intensivmedizin

Stellv. Leiter Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf

Martinistraße 52

20251 Hamburg

www.uke.de



Dr. Michael Baehr, Leiter Klinikapotheke

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Gebäude N19, Martinistraße 52

20246 Hamburg

www.uke.de



Dr. Claus Tschirch, Apotheker

Gode Wind Apotheke

Elbgaustraße 112

22547 Hamburg

(040) 84 26 63

www.gode-wind-apotheke.de



Dr. rer. nat. Peter Dobberkau, Leiter Klinikapotheke

Elbe Kliniken Stade - Buxtehude GmbH

Bremervörder Straße 111

21682 Stade

(04141) 97-11 30

www.elbekliniken.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 20.08.2019 | 20:15 Uhr