Long-Covid: Corona-Langzeitfolgen werden unterschätzt Stand: 01.02.2021 16:29 Uhr Wer an Covid-19 erkrankt, kann noch Monate nach dem Abklingen der Krankheit an Symptomen leiden. Experten warnen, dass die Langzeitfolgen noch immer drastisch unterschätzt würden.

Da Covid-19 eine Erkrankung des gesamten Gefäß- und Immunsystems ist, können überall im Körper ganz verschiedene Beschwerden zurückbleiben oder auch neu auftreten. Selbst Haarausfall kann eine Folge von Covid-19 sein, da manche Betroffene Autoantikörper gegen ihre eigenen Haarwurzeln bilden.

Long-Covid: Ein unterschätztes Problem

Chinesische Studien aus der ersten Welle der Corona-Pandemie zeigen, dass von den zuvor in Kliniken behandelten Patienten etwa jeder zweite ein Long-Covid-Syndrom entwickelt. Die weit verbreitete Ansicht, nur sehr alte oder vorerkrankte Menschen seien gefährdet, ist daher ein Irrglaube. Experten warnen davor, diese Betroffenen aus dem Blick zu verlieren, denn daraus könnten auch erhebliche volkswirtschaftliche Probleme erwachsen. Schließlich waren viele dieser Menschen zuvor voll berufstätig und zählten zu den sogenannten Leistungsträgern der Gesellschaft. Leiden sie an Long-Covid, haben sie meist mit chronischer Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie oft auch neurologischen Störungen zu kämpfen. Das führt dazu, dass viele zuvor dynamische und leistungsstarke Menschen auch nach ihrer Genesung nicht arbeitsfähig in ihr bisheriges Leben zurückkehren können.

Dauerhafte Lungenschäden sind möglich

Nicht immer erholt sich die Lunge vollständig von Covid-19: Sind die Lungenbläschen durch die Viren zerstört, vernarbt das Gewebe und fällt für den Gasaustausch aus. Da die Lunge bei den meisten Covid-19-Patienten in Mitleidenschaft gezogen wird, kann selbst bei mildem Verlauf und jüngeren Betroffenen - auch über längere Zeiträume - eine gewisse Kurzatmigkeit zurückbleiben. Das bedeutet, dass die Lunge nicht mehr optimal arbeitet und der Sauerstoffmangel die körperliche Leistungsfähigkeit einschränkt. Im Labor haben Forscher untersucht, wie die Corona-Viren Zellen der Lungenbläschen genau angreifen. Dabei stellten sie fest, dass ein einziger Viruspartikel ausreicht, um eine Zelle zu zerstören. Innerhalb des ersten Tages nach Testbeginn waren bereits 61 Prozent der Lungenzellen infiziert und zeigten schon wenige Stunden später deutliche Veränderungen: Sie bildeten teils große Hohlräume und im Zellplasma waren zahlreiche Virenpartikel zu erkennen. Bis die körpereigene Abwehr mobilisiert war, hatten die Viren schon die meisten Zellen in der Lunge infiziert. Die zelleigene Abwehr scheiterte und die infizierten Lungenzellen gingen zugrunde.

Die nach einer Infektion auch von nur leicht erkrankten Menschen häufig beschriebene Kurzatmigkeit ist nicht nur ein Zeichen, dass die Lunge betroffen ist. Die Corona-Viren können Entzündungen im ganzen Körper verursachen, in jeder einzelnen Zelle. So können zum Beispiel Herz, Hirn, Nieren oder Darm betroffen sein. Das Virus beschleunigt auch die Alterungsprozesse der inneren Organe. So kann ein heute 30-Jähriger durch Covid in zwei Jahren die Lunge eines 40-Jährigen haben. Auch andere Krankheiten, die man nicht gleich mit einer durchgemachten Corona-Infektion in Verbindung bringt, könnten Jahre später auftreten, vermuten Experten.

Da die Spätsymptome von Covid sehr unspezifisch und manchmal schwer zu beurteilen sind, auch in Bezug auf bleibende Schäden, ist es ratsam, dass sich Betroffene regelmäßig in einer der extra eingerichteten Post-Covid-Ambulanzen vorstellen. Der Weg zurück ins normale Leben kann für Long-Covid-Betroffene lang sein.

