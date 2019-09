Krebs durch Viren: HPV-Impfung für alle?

Visite - 03.09.2019 20:15 Uhr Autor/in: Birgit Augustin

Eine Infektion mit Humanen Papillomaviren kann Krebs an der Gebärmutter, in Hals und Rachen, am Penis und am Anus auslösen. Experten fordern einen Impfschutz für alle.