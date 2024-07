Reisende im Ausland, die gesetzlich versichert sind, sollten sich am besten vorab informieren, welche Vertragsärzte oder -krankenhäuser bei einer Erkrankung im Urlaubsland zur Versorgung berechtigt sind. Nur dann bezahlt die gesetzliche Krankenversicherung die Behandlungskosten. Die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) bietet Informationen zu allen EU-Länder und anderen Staaten, mit denen Abkommen bestehen, um sich im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung vor Ort behandeln zu lassen. Außerdem sollten Erkrankte sich auch mit ihrer Krankenversicherung in Deutschland und ihrem Arbeitgeber in Verbindung setzen und nachfragen, was es zu beachten gibt.